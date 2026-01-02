Netflix потерпел масштабный технический сбой во время премьеры финала "Очень странных дел"

В новогоднюю ночь состоялась премьера финального эпизода сериала "Очень странные дела". Фанаты настолько горячо ожидали этого выхода, что во время премьеры Netflix потерпел масштабный технический сбой.

Это произошло из-за чрезмерного наплыва зрителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Смотрите также Новый украинский мини-сериал, который можно посмотреть всего лишь за день

Netflix "лег" во время премьеры финала "Очень странных дел": что известно?

Это уже не впервые, когда Netflix испытывает проблемы из-за большого наплыва пользователей на платформе. Так произошло впервые во время премьеры пятого сезона сериала "Очень странные дела".

На этот раз произошла аналогичная ситуация: тысячи фанатов ждали премьеру финального эпизода, но Netflix не выдержал большой нагрузки и потерпел масштабный технический сбой.

Это возмутило многих поклонников, ведь многие специально проснулись среди ночи, чтобы первым посмотреть завершение этой истории. Для стриминговой платформы такое огромное количество зрителей оказалось фатальным.

"Очень странные дела": смотрите онлайн трейлер 5 сезона сериала

Что известно о 5 сезоне "Очень странных дел"?