Може перевершити "Голодні ігри": 5 речей, які треба знати про новий фільм "Огидні" від Netflix

У 2010-х роках на піку популярності були антиутопії "Голодні ігри", "Дивергент" та "Той, що біжить у лабіринті". Та ще у 2005 році письменник Скотт Вестерфельд випускає книжку "Потвори", яка теж стала культовою на той час.

Через багато років потому твір вирішили екранізувати. Кіно 24 розповість більше про антиутопічний науково-фантастичний трилер "Огидні" (Uglies).

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Де та коли дивитися

Екранізацію культової книжки можна переглянути на стримінговій платформі Netflix. Прем'єра фільму вже сьогодні – у п'ятницю, 13 вересня.

Чи є офіційний трейлер

Трейлер фільму вийшов 8 серпня. Він показує Таллі – 16-річну головну героїню, яка очікує на пластичну операцію. Лише після цієї процедури вона стане гарною і привабливою в очах суспільства. У відео показують, як Таллі бачить симуляцію її обличчя після операції.

Вона задоволена майбутнім результатом, але коли її подруга повертається після процедури, у Таллі закрадаються сумніви: чи варто бути "красивою" такою ціною. Трейлер показує, що Таллі втікає зі світу. Але боротися проти такої потужної системи – геть непросте завдання.

"Огидні": дивіться трейлер онлайн

Хто зіграє у фільмі

Головну роль – Таллі – зіграє акторка Джої Кінг. Раніше вона зіграла у фільмі "Сімейна справа" з Ніколь Кідман і Заком Ефроном. Акторку обрали на роль ще у 2020 році. Вона зізнавалась, що фанатіла від книжки в 11 років.

Також у фільмі з'являться такі актори: Чейз Стоукс (у ролі Періс), Кіт Пауерс (у ролі Девіда), Лаверн Кокс (зіграє доктора Кейбла), Бріенн Тджу, Чармін Лі, Джордан Шерлі та інші.

Про що розповідає трилер

У футуристичному антиутопічному світі з нав'язаними стандартами краси дівчина-підліток, яка чекає на обов'язкову пластичну операцію, вирушає на пошуки зниклої подруги,

– мовиться на Netflix.

Як проходили знімання

Режисером фільму став МакДжі (Джозеф Макгінті Нікол), який здобув популярність після "Янголів Чарлі". Він співпрацював з автором твору Вестерфельдом, щоб гарантувати якісний результат. До слова, письменник став виконавчим продюсером. Відтак, кінокартина має бути максимально наближена до книжки.

Знімання розпочалися у жовтні 2021 року та завершилися лише у грудні: все пройшло успішно. Попри це, фанам знадобилось почекати ще кілька років до виходу. Навіть з'явилися сумніви: чи вийде екранізація у світ після тривалого мовчання.

Все тому, що фільм "застряг" у процесах розробки, юридичних та мистецьких питаннях. Водночас режисер вважає, що його вихід є як ніколи актуальним – зі зростанням популярності соцмереж, де нав'язують стандарти краси.