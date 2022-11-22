Зрозумів помилку: Netflix видалив твіт, в якому назвав князя Ярослава Мудрого "правителем Росії"

Netflix добряче осоромився, заявивши, що новий персонаж 2 сезону "Вікінгів: Вальгалла" Ярослав Мудрий – "правитель і король Північної Росії". Втім, після тисячі обурливих коментарів із закликами "Вчіть історію", компанія видалила твіт і відредагувала допис в інстаграмі.

Тепер на офіційній сторінці в інстаграмі зазначено, що Ярослав Мудрий був правителем Київської Русі, а Олена – "життєрадісна дочка дворянина Київської Русі".

Як все було У 2 сезоні "Вікінгів" Ярослав Мудрий став "правителем Північної Росії": глядачі роздратовані

Що сталося

Вчора Netflix презентував дату прем’єри 2 сезону "Вікінгів: Вальгалла", а разом із нею – нових героїв. Проте українці помітили на офіційних акаунтах серіалу, що нові персонажі – не відповідають дійсності. Найбільше українців розгнівав твіт, в якому зазначено, що київський князь із династії Рюриковичів Ярослав Мудрий є "королем" та "правителем Північної Росії". "Король Ярослав Мудрий, войовничий правитель Північної Росії, дядько Олафа і Гаральда", – йдеться у дописі. Одразу ж під ним опублікували допис, в якому автори серіалу презентують іншу героїню – Олену – доньку російського дворянина.

Небайдужі глядачі почали багато коментувати: "До 16 століття Росії взагалі не існувало, а була Московія", "Росія веде війну за своє "право" на Україну, бо вважає, що Русь була Росією, що є історичною російською пропагандою та брехнею. Netflix працює на пропаганду".

Netflix зрозумів свою помилку

Зараз Netflix виправився, видалив твіт з "правителем Північної Росії", а інстаграмі та у фейсбуці змінив опис – тепер нашого князя називають правителем Київської Русі.

Що відомо про серіал "Вікінги: Вальгалла" 2 сезон

Дія другого сезону починається невдовзі після падіння Каттегата, стратегічної області між Швецією та Данією, яка була домом та оплотом вікінгів. Падіння Каттегата змінило майбутнє і долю вікінгів, оскільки вони раптово опинилися в мандрах у Скандинавії. Він розповість про подорож вікінгів, які вирушають за межі своїх знайомих фіордів, щоб випробувати свою хоробрість та змінити майбутнє. В інтерв'ю Netflix Джеб Стюарт розповів деякі подробиці, зокрема про те, чого глядачі можуть очікувати:

Вся концепція другого сезону полягає в тому, що ми беремо цих трьох героїв, які перебувають у Скандинавії, та викидаємо їх із зони комфорту. Другий сезон для Харальда та Лейфа – це подорож: Тельма та Луїза на Дніпрі. Вони удвох почнуть цю неймовірну подорож,

– зазначив він.

Стюарт також поділився, що дія другого сезону відбуватиметься у зовсім іншому середовищі, далеко за межами Скандинавії.

"Вікінги: Вальгалла" 2 сезон: перший погляд