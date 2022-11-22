У 2 сезоні "Вікінгів" Ярослав Мудрий став "правителем Північної Росії": глядачі роздратовані

Netflix презентував дату прем’єри 2 сезону "Вікінгів: Вальгалла", а разом із нею – нових героїв. Причому зразу ж попав у скандал. Глядачі в мережі обурюються, чому, наприклад, новий персонаж князь Ярослав Мудрий раптом став у серіалі "правителем Північної Росії".

Відповідні дописи з представленням нових персонажів з’явилися на офіційних акаунтах "Вікінгів: Вальгалла" – у твітері та фейсбуці. Деякі з них просто збили з пантелику мережу.

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Нові персонажі 2 сезону "Вікінгів: Вальгалла" не відповідають дійсності

Найбільше розгнівав українців твіт, в якому зазначено, що київський князь із династії Рюриковичів Ярослав Мудрий є "королем" та "правителем Північної Росії". "Король Ярослав Мудрий, войовничий правитель Північної Росії, дядько Олафа і Гаральда", – йдеться у дописі.

Одразу ж під ним опублікували допис, в якому автори серіалу презентують іншу героїню – Олену – доньку російського дворянина.

Як представили нових персонажів у серіалі "Вікінги: Вальгалла" 2 сезон / Скриншот твіту

У коментарях небайдужі шанувальники першого сезону серіалу та українці нагадали команді проєкту, що у 21 столітті існує Google і можна дізнатися, якщо пам’ять зраджує, хто є хто. Один із коментаторів написав, що до 16 століття Росії взагалі не існувало, а була Московія.

"Що це за "Північна Росія"? Ти їв галюциногени чи дивився російське телебачення? Це була Київська Русь!";

Ні! Неправильно. То була не Росія. Це була Русь, яка на той час була Україною. Київська Русь! То не Росія. Він правив з Києва, а не з Москви! Будьте точні та не розповсюджуйте російську пропаганду або історичну вигадку. Глядачі заслуговують знати правду";

"@NetflixValhalla, я знаю, ви занадто зайняті для простої перевірки фактів, так що зробімо це разом. Ярослав був правителем Київської Русі, правив у Києві. Москви, тим більше Росії, в 11 столітті не було!";

"Росіяни крали нашу історію так само як зараз крадуть пральні машини та холодильники в українських домівках. Чому ви їм допомагаєте?"

"Поки Росія стирає Україну бомбами, ви стираєте історичну точність";

"Росія була болотом, коли Русь-Україна вже існувала. Вона і досі болото, до речі";

"Перевіряйте факти перед зйомкою. Це досить неприйнятне та неправильне формулювання. Ярослав – князь Київської Русі, а Північної Русі не було взагалі";

Netflix назвав Ярослава Мудрого правителем "Північної Росії". Не Київської Русі, а Росії. Росія веде війну за своє "право" на Україну, бо вважає, що Русь була Росією, що є історичною російською пропагандою та брехнею. Netflix працює на пропаганду".

Коментарі глядачів / Скріни з твітера

Нагадаємо, 2 сезон "Вікінгів: Вальгалла" вийде 12 січня 2023 року на Netflix.