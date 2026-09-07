"Мама – це не подруга": Ніколь Кідман розкрила своє головне правило у вихованні доньок

Ніколь Кідман, схоже, не збирається грати роль "крутої подружки" для своїх доньок – 18-річної Сандей та 15-річної Фейт.

Як повідомляє dailymail, акторка каже, що для дітей вона насамперед мама, наставниця та людина, на яку вони завжди можуть покластись у разі чого. Вона завжди говорить своїм дітям.

Я не тут, щоб бути твоєю найкращою подругою

Кідман наголошує: вона хоче залишатися для доньок своєю людиною, але не прагне перетворювати материнство на дружбу.

За її словами, мама має бути "опорою" – тим, до кого можна повернутися, чи попросити допомоги, якщо виникли якісь проблеми, а не стати тією подружкою -порадницею.

Попри шалений робочий графік, Кідман розповідає, що намагається максимально берегти час із доньками. Після завершення зйомок серіалу "Спецоперації: Левиця" вона одразу поверталася додому до Сандей і Фейт.

На відміну від Ніколь Кідман, у її колишнього Тома Круза стосунки з донькою Сурі склалися далеко не так тепло.