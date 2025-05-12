Померла російська акторка Ніна Гребешкова

Радянська та російська акторка, вдова Леоніда Гайдая Ніна Гребешкова померла у віці 94 роки. Вона відома завдяки ролям у фільмах "Діамантова рука", "Кавказька полонянка".

Акторка пішла з життя у суботу, 10 травня. Про втрату повідомив Союз кінематографістів Росії, пише Кіно 24.

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Наразі невідомо, що саме стало причиною смерті Ніни Гребешкової. У червні 2024 у мережі з'явилась інформація, нібито акторка потрапила до лікарні. Згодом Гребешкова це спростувала. В останні роки життя вона не з'являлась на публіці й не давала інтерв'ю.

Ніну Гребешкову поховають у Москві.

Що відомо про Ніну Гребешкову

Ніна Гребешкова народилась у листопаді 1930 році у Москві. Ще під час навчання почала зніматися в кіно. Найбільшу популярність акторці принесли ролі другого плану у фільмах її чоловіка Леоніда Гайдая – "Кавказька полонянка", "Діамантова рука", "12 стільців", "Спортлото-82".

Ніна Гребешкова була вдовою радянського та російського режисера й сценариста Леоніда Гайдая, який помер у 1993 році.

У 2001 акторка стала заслуженою артисткою Росії. Невідомо, яку позицію Ніна Гребешкова займала щодо війни проти України.