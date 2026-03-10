Буде дуже цікаво: прем'єри яких серіалів заплановані на березень

Здається, що 2026 рік лише розпочався, а у світі кіно вже стався справжній бум із виходом топових серіалів і фільмів. Ба більше, у березні буде ще чимало прем'єр, які не варто пропускати.

24 Канал підготував список серіалів, які або дебютують цього місяця, або отримали своє продовження.

Які серіали вийдуть у березні?

"Ван-Піс", 2 сезон

Дата прем'єри: 10 березня

Серіалі розповідає про пригоди піратської команди "Пірати Солом'яного капелюха" на чолі з капітаном Манкі Д. Луффі. Другий сезон присвячений подорожі героїв по небезпечній течії Гранд Лайн, де на героїв чекатимуть нові пригоди.

Перший сезон серіалу вийшов на Netflix у 2023 році та зібрав чимало схвальних відгуків. Сьогодні глядачі вже можуть подивитись продовження на стримінговій платформі.

"Ван-Піс" 2 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Скарпетта", 1 сезон

Дата прем'єри: 11 березня

У центрі сюжету – судмедексперт Кей Скарпетта, яка має неабиякий талант до розкриття справ. І допомагає їй у цьому наука. Однак дуже часто поруч із професійними амбіціями крокує особисте життя, яке потребує ще більше уваги та витримки…

"Скарпетта" 1 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Неідеальні жінки", 1 сезон

Дата прем'єри: 18 березня

У центрі історії – троє подруг. Одне жорстоке вбивство стає справжнім викликом для жінок. Адже, чим далі крокує слідство, тим під більшим знаком запитання опиняється їхня дружба тривалістю у 10 років.

"Неідеальні жінки" 1 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Радіоактивна загроза", 1 сезон

Дата прем'єри: 18 березня

Сюжет серіалу заснований на реальних подіях 1987 року, коли у місті Гоянія 250 людей отримали радіоактивне зараження через покинутий апарат для променевої терапії, який поширював хлорид радіоактивного цезію-137 по всьому місту. Саме це стало основою для створення нового серіалу.

"Радіоактивна загроза" 1 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Шибайголова: Народжений наново", 2 сезон

Дата прем'єри: 24 березня

Це продовження історії про адвоката Метта Мердока, якого всі знають як Шибайголова. У новому сезоні головний герой збиратиме союзників, щоб протистояти меру Нью-Йорка та оперативній групі. Усього має вийти 8 епізодів.

"Шибайголова: Народжений наново" 2 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Скоро трапиться щось страшне", 1 сезон

Дата прем'єри: 26 березня

Серіал розгортається навколо Рейчел і Нікі – закоханої пари, яка готується до одруження. За тиждень до весілля у Рейчел з'являється передчуття жахливих подій: чим ближче до церемонії, тим сильніше напруга, дивний перебіг події, які мовби підсилюють її внутрішнє відчуття, що станеться щось погане.

"Скоро трапиться щось страшне" 1 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гаррі Голе", 1 сезон

Дата прем'єри: 26 березня

Гаррі Голе – герой детективних романів норвезького письменника Ю Несбе. За сюжетом, серійний убивця тероризує Осло. Кожне місце злочину має "підпис" убивці: відтяті пальці та діаманти під повіками жертв. Гаррі Гоул береться за справу, але не знає, що ворог є ще й у його відділку.

"Гаррі Голе" 1 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Який новий серіал уже підкорив глядачів?

Днями вийшов детективний серіал "Молодий Шерлок" про вигаданого персонажа книг англійського письменника Артура Конана Дойла, детектива Шерлока Холмса.

Історія починається задовго до того, як Шерлок Холмс став легендарним детективом. 19-річний хлопець не може жити без неприємностей. Головний герой займається кишеньковими крадіжками, через що отримує шестимісячний тюремний термін, але йому на допомогу приходить старший брат Майкрофт.

"Молодий Шерлок": дивіться онлайн трейлер серіалу

Направлення Шерлока на правильний шлях лягає на плечі Майкрофт. Він пропонує брату нову роботу.