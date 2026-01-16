4 нові трилери на Netflix, які точно вас здивують

Наближаються вихідні, коли можна подивитися серіали, які постійно відкладали через роботу та інші справи. Після важкого робочого тижня потрібно добре відпочити, щоб набратися сил та енергії.

У матеріалі 24 Каналу читайте про нові трилери на Netflix, які вас здивують. Вони мають всього 1 сезон та кілька серій, тож не потребують багато часу.

Теж цікаво Не тільки "Клон": старі серіали, на яких ми виросли

Які нові трилери на Netflix подивитися?

"Його і її"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.3/10

Події фільму розгортаються в Атланті. Це історія про колишню ведучу новин Анну, яка відмовилась від кар'єри та особистого життя. Якось жінка дізнається про вбивство, що сталося у місті Далонезі, де вона виросла. Анна береться за розслідування справи. Крім того, вона зіштовхується з детективом Джеком Харпером.

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Утікай"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.0/10

У Саймона Гріна була любляча дружина, діти, гарна робота і дім. Однак усе змінилося, коли старша дочка Пейдж утекла. Якось він знаходить дівчинку у міському парку й отримує шанс повернути її додому.

Проте Саймон знову втрачає доньку. Пошуки Пейдж наражають чоловіка на небезпеку.

"Утікай": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Тенета контрабанди"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 7

: 7 Рейтинг IMDb: 7.6/10

У серіалі показана внутрішня робота митного відділу аеропорту Мумбаї. Досліджується напруженість між посадовцями аеропорту та високоорганізованою злочинною мережею.

У центрі сюжету – суперінтендант Арджун Міна. Він очолює групу відсторонених офіцерів, яким доручили припинити контрабандні операції під керівництвом Бади Чоудхарі. Операція перебуває під контролем Пракаша Кумара, який має забезпечити наявність непідкупних офіцерів для ліквідації злочинної мережі в аеропорту.

"Тенета контрабанди": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сім циферблатів Аґати Крісті"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 3

: 3 Рейтинг IMDb: –

В Англії 1925 року у заміському будинку проходить розкішна вечірка, під час якої розіграш обертається смертю. За розслідування справи береться детективка Ейлін "Бандл" Брент. Це змінить життя жінки.

"Сім циферблатів Агати Крісті": дивіться онлайн трейлер серіалу