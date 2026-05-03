3 найновіші українські серіали, які складаються з 16-ти епізодів

Українські серіали часто стають чудовим вибором для вихідних. Адже вони допомагають розслабитися, відволіктися від повсякденних турбот і зануритися в гостросюжетні історії, що тримають у напрузі від початку до фінального епізоду.

Останнім часом в Україні з'явилося одразу кілька серіалів, які налічують по 16 епізодів і можуть стати ідеальним варіантом для відпочинку. У матеріалі 24 Каналу обирайте свого фаворита.

Які українські серіали допоможуть розслабитись на вихідних?

"Парочка слідчих" 2 сезон

Якщо ви хочете подивитися цікавий український серіал, але не витрачати багато часу, зверніть увагу на другий сезон "Парочки слідчих".

Це детективна історія про команду поліцейських, які розслідують особливо складні злочини. Серіал сподобається як шанувальникам любовних ліній, так і тим, хто любить розгадувати загадки.

Кожна серія – це нова справа, нові обставини та нові виклики. Водночас глядачі спостерігають за розвитком стосунків головних героїв – Соні та Паші – і труднощами, які виникають на їхньому шляху.

"Підміна"

Ще один український серіал, який підкорив глядачів, – "Підміна", де головну роль виконала Антоніна Хижняк. Акторка втілила одразу двох персонажок – Ірину та Катерину.

Вони – сестри-близнючки з абсолютно різними характерами та поглядами на життя. Усе змінюється, коли одного дня вони вирішують помінятися місцями.

"Скарби"

Ще один 16-серійний український проєкт, який полюбився багатьом, – детективний серіал "Скарби". Його прем'єра відбулася у березні 2026 року.

Сюжет розгортається навколо Віри, яка повертається з в'язниці й прагне відновити своє життя: повернути дім і роботу. Втім, вона опиняється втягнутою в небезпечні події, до яких не була готова. Головні ролі виконали Анастасія Іванюк та Євген Лісничий.

Які ще українські серіали можна подивитись на вихідних?

Якщо ви шукаєте, що подивитися цієї неділі, зверніть увагу також на серіали "Просто Надія", "Ключі від правди", "Материнський інстинкт", "Слідча", "І будуть люди", "Спіймати Кайдаша", "Я – Надія" та "Перші дні".

Серед цих різножанрових історій ви точно знайдете щось до душі та зможете бодай на мить відволіктися від повсякденних турбот.