2 нові українські серіали, які можна переглянути на одному подиху

Попри складі часи український кінематограф продовжує розвиватися та радувати наших глядачів новими проєктами. Так, на екрани вийшло 2 нових серіали, які точно захоплять вашу увагу.

Кіно 24 розповість про ці проєкти, які нещодавно вийшли на екранах. Про які стрічки йдеться, читайте далі в матеріалі.

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"Одна родина"

Це новий український серіал, в якому розповідається історія юної дівчини Оксани Романюк. Вона походить із заможної родини фермерів з півдня України. Дівчина поїхала навчатися за кордон, та згодом повертається додому, де й зустрічає Максима.

З часом молоді люди покохали одне до одного, однак змушені приховувати свої стосунки через давню ворожнечу між їхніми родинами. Проте по-справжньому надію на щастя руйнується через війну. За деякий час дівчина дізнається, що, на жаль, Максим загинув на фронті.

Тепер Оксана змушена вийти заміж за його брата та ворога родини, аби врятувати батьківський бізнес. Та чи зможе дівчина стати щасливою з нелюбом?

"Одна родина": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Невістка"

У цьому серіалі глядачі познайомляться з головним героєм Костею. Він є сміливим та рішучим хлопцем, який сильно закоханий в Ольгу, доньку заможного банкіра. Проте тато дівчини категорично проти Кості, адже той не з їхнього кола. Однак, це не зупинило юнака і він все ж сповнений рішучості завоювати прихильність батька Ольги. Щоб це зробити, він прагне здобути статус і багатство, тому їде з міста. Тим часом до його коханої починає залицятися син прокурора області. Коли ж Костя повертається додому, щоб бути разом з Олею, то опиняється у вихорі інтриг та невідомості.

"Невістка": дивіться онлайн трейлер серіалу

У цих серіалах всього по 4 серії, тому це ідеальний варіант на вихідні або декількох вечорів. Приємного перегляду!