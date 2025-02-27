Що подивитись ввечері: 3 круті українські серіали, які захоплюють з перших хвилин

В Україні з кожним роком з'являється все більше крутих серіалів, що не залишають байдужими глядачів. І це справжній прорив, адже попит на якісні українські стрічки серед українців зростає, і тепер ми можемо насолоджуватися нашою продукцією.

Ми зібрали для вас список серіалів, які точно варто подивитися. Ці стрічки дарують нові враження та емоції, а також дають змогу зануритись у світ, де кожен елемент має свою цінність.

Радимо Найновіший український серіал, який можна подивитись онлайн безплатно: про яку стрічку йдеться

"Хазяїн. На своїй землі"

За сюжетом нового українського серіалу, бізнесмен Терентій Пузір, відмовляється покидати рідне село на тлі загрози повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Він має всі можливості для того, щоб виїхати в безпечніше місце, але рішення залишитися дома виявляється для нього надзвичайно важливим. Вже незабаром його рідне село опиняється під окупацією, і Пузір потрапляє у складну ситуацію, де кожен крок може стати питанням життя чи смерті.

"Хазяїн. На своїй землі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Коли російські війська перетворюють його агрофірму на військову базу, а терор і насильство щодо односельців набирають обертів, Терентій стикається з моральним і фізичним випробуванням. Він має вибір: пристосуватися до нових умов, задля власного виживання, або ризикувати всім і боротися за порятунок не лише себе, але й усієї громади, яка опинилася під гнітом окупації.

"Під одним дахом"

Згідно з сюжетом, Святослав робить Марині пропозицію, яка повинна стати найщасливішим моментом у їхньому житті. Однак їхня радість переривається несподіваним дзвінком від колишньої дружини Святослава. Вона звертається до нього з проханням допомогти сину, і Святославу доводиться відкласти свої плани. Усі проблеми, здавалося б, вирішуються, і герої з оптимізмом зустрічають Новий 2022 рік, сповнені надій, що він принесе мир.

Хтось з них боїться можливого вторгнення, а інші вважають це лише надуманими розмовами, всі намагаються жити звичайним життям і вірити, що важкі часи залишилися позаду. Усі сподіваються, що війна – це лише страшилка, а насправді життя продовжується. Але 24 лютого ці мрії та спокійне життя руйнуються вибухами, які змінюють все.

"Під одним дахом": дивіться онлайн трейлер серіалу

Під час ракетних обстрілів Святослав, як і багато інших киян у перші дні повномасштабного вторгнення, вирішує поїхати з міста до дому своєї матері, що знаходиться за містом. Там він збирає під одним дахом усіх, хто залишився поруч: свою вагітну наречену, сина, колишню дружину і тещу. Відносини між жінками стають дедалі напруженішими, бо кожна з них має свою думку, і тепер усім доводиться жити разом у ситуації, що вимагає великих жертв і компромісів.

Тим часом місто потрапляє під окупацію, і росіяни починають розстрілювати цивільних. Ті, хто залишився в містечку, розуміють, що без евакуації їм не вижити. Тому герої змушені знайти спільну мову.

"Тільки живи"

За сюжетом, молодий і амбітний режисер Вітька мріє створити незабутнє кіно, яке б здобуло популярність на міжнародних фестивалях і привело його до червоних хідників. Він має чітке уявлення про те, як виглядатиме його майбутнє: успіх, слава, нагороди. Однак усі його мрії й плани руйнуються через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

За кілька тижнів до початку війни Вітька зустрічає Олексу – активістку, сильну, сміливу і рішучу дівчину, яка займається волонтерською діяльністю та активно допомагає армії. Вітька закохується в неї з першого погляду, і вони починають разом проводити час. Але війна змінює все: Олекса вирушає на фронт, а Вітька, намагаючись її знайти, починає волонтерити, а згодом потрапляє до складу українського загону під керівництвом командира Чумака.

"Тільки живи": дивіться онлайн трейлер серіалу

У нових обставинах Вітька змушений опановувати абсолютно нові для нього навички – від тримання зброї до керування безпілотниками. Його навчання на фронті стає важливою частиною процесу дорослішання, як людини та як особистості. Вітка поступово перетворюється на справжнього бійця, що розуміє значення кожного рішення та кожного кроку на полі бою. Але головне для нього – знайти Олексу і бути з нею, незалежно від того, наскільки складним і небезпечним буде цей шлях.

У ході війни Вітька стає частиною операції, що вирішує долю протистояння між українськими та російськими офіцерами, і цей момент стає переломним у його житті. Війна ставить усе на свої місця і допомагає йому зрозуміти, що насправді важливо: не кар’єра чи слава, а людяність, честь і боротьба за свою землю.