3 найновіші українські серіали, які можна подивитись за вихідні

Нещодавно на українських платформах з'явилося безліч нових серіалів, які вже встигли привернути увагу глядачів. Вони різноманітні за жанрами і тематиками, тому кожен знайде щось на свій смак.

Якщо ви любите переглядати свіжі кіноновинки та завжди в курсі останніх тенденцій, наша нова добірка точно припаде вам до душі. Ці серіали не тільки захоплюють цікавим сюжетом, але й показують актуальні теми, які хвилюють українське суспільство.

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Найновіші українські серіали

"Код кохання"

4-серійна мелодрама, яка розповідає історію складних стосунків, які виникають на фоні напруженого кримінального розслідування. Головна героїня, слідча Вероніка Левченко, потрапляє в ситуацію, де від її рішень залежить життя її молодшого брата. Щоб його врятувати, вона змушена укласти незвичну угоду з талановитим кіберзлочинцем Андрієм Мірошником. Разом вони намагаються розкрити таємницю і зупинити злочинців, що загрожують брату Вероніки.

Попри те, що їхня співпраця починається виключно з прагматичних мотивів, з часом між ними виникає сильна емоційна прив’язаність. Вероніка та Андрій закохуються один в одного, однак, стикаються з великою проблемою: їхні стосунки неможливі через обставини, що оточують їх, і через те, що їхні життєві шляхи, здається, не можуть перетнутися.

"Код кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ліки від минулого"

4-серійна мелодрама, яка розповідає зворушливу історію про відновлення любові та стосунків на тлі важких випробувань. Сюжет серіалу фокусується на стосунках Аліни та її колишнього чоловіка Сергія

"Ліки від минулого": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Прикордонники"

Події серіалу розгортаються в вересні 2021 року, коли молоді курсанти вступають на навчання до Національної академії Державної прикордонної служби України. Вони тільки починають свій шлях у нелегкій професії, і відразу ж зустрічаються з суворим наставником – Іваном Криницьким, досвідченим військовим і героєм АТО.

"Прикордонники": дивіться онлайн трейлер серіалу

Іван, як людина, яка пережила важкі моменти на передовій, вже відчуває, що на порозі країни стоїть війна. Він з першої хвилини починає навчати курсантів не в зручній аудиторії, а на полігоні.