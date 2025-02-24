3 українські серіали, які створили під час повномасштабної війни

Якщо ви ще не вирішили, що подивитись ввечері, ми зібрали для вас список українських серіалів, створених під час великої війни в Україні. Ці проєкти не лише захоплюють увагу, але й розкривають реалії, з якими стикається країна під час війни.

Серед цих серіалів є вибір для кожного. Обирайте стрічку, яка зацікавила вас найбільше, і проведіть вечір, занурившись у захопливу українську продукцію.

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"Моє кіно"

Головна героїня серіалу – Саша, талановита кондитерка, яка після розлучення та втрати дитини намагається відновити своє життя. Вона опинилася на перехресті між розпачем і надією, намагаючись знайти новий сенс існування. Її шлях до зцілення проходить через завершення проєкту її зниклого чоловіка – сценарій, який він не встиг закінчити перед своєю загибеллю.

"Моє кіно": дивіться онлайн трейлер серіалу

Саша вирішує взяти на себе його незавершену роботу і писати сценарій до серіалу "Моє кіно", який повністю базується на її власному житті. У цьому сценарії вона перетворює свої болісні спогади, пережиті втрати й гіркоту розлучення на втілення нової реальності.

"Жіночий лікар. Нове життя"

Події серіалу розгортаються через деякий час після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Головний герой – Михайло Гончар, талановитий акушер-гінеколог, який до війни очолював пологове відділення в одній із лікарень Сіверодонецька. Він був відомим спеціалістом, але його життя різко змінилося, коли лікарню, в якій працював, і його власний дім зруйнували російські обстріли. Михайло отримав серйозне поранення, що змусило його кардинально змінити своє майбутнє.

Після цього він вирішує почати нове життя і переїжджає до Києва разом із донькою. Михайло прагне відновити свою кар'єру і влаштуватися на роботу в столичний Науково-дослідний центр акушерства та репродуктології, де лікують вагітних пацієнток із серйозними патологіями та ускладненнями з усієї України. Це велика надія для Михайла – повернутися до роботи та знову допомагати жінкам у найважливіший момент їхнього життя.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

Однак, на новому місці роботи, він несподівано потрапляє в складну ситуацію. Михайло стає на шляху амбітного заступника завідувача, який має власні плани щодо кар'єрного зростання. І, зрештою, чоловік опиняється втягнутим у складні інтриги, де йдеться не лише про професіоналізм, але й про боротьбу за владу та вплив у медичному середовищі. Михайло, не шукаючи конфліктів, намагається зберегти свою гідність і довіру до колег, але зустрічається з викликами, що ставлять під сумнів не лише його кар'єрне майбутнє, а й моральні принципи.

"Продовження роду"

Це історія про чотирьох жінок, чиї долі переплітаються в умовах війни та жорстокої реальності. Події серіалу розгортаються у заміському пологовому будинку, який опинився прямо на лінії фронту, заблокований і під постійними ворожими обстрілами. Для цих жінок пологовий будинок стає не просто місцем для народження дітей, а справжнім останнім притулком від війни, де вони мають не лише боротися за своє виживання, а й за життя своїх майбутніх дітей.

"Продовження роду": дивіться онлайн трейлер серіалу

Кожна з чотирьох героїнь потрапила до цього місця з різних причин. У минулому кожна з них була змушена приймати важке і болісне рішення – народити дитину. Всі вони перебували в ситуаціях особистих дилем, переживали конфлікти з близькими, сумніви та страхи, але, попри це, кожна з них вирішила стати матір'ю.

Але війна змінила все. Тепер, у момент народження, вони повинні не тільки боротися за себе, але й за можливість дати своїм дітям життя в умовах війни. Блокада, відсутність ресурсів, постійний страх і обстріли – усе це додає напруги до вже так складної ситуації.