5 найновіших українських серіалів, які стали фаворитами глядачів

Попри те, що війна триває, творці кіно не зупиняються та продовжують створювати якісний український контент. З кожним роком світ кіно поповнюється багатьма серіалами, які зацікавлюють з перших хвилин.

24 Канал розповість про нові українські серіали, які вийшли зовсім нещодавно і встигли підкорили глядачів. Якщо ви у пошуках чогось нового для вечірнього перегляду, тут ви знайдете цікаві варіанти.

До слова Зірка "Жіночого лікаря" втретє став батьком та розсекретив стать дитини

"Реванш"

У центрі сюжету – 23-річна Валентина, яка мріє досягнути успіху в науці. Її життя змінюється, коли дівчина зазнає зради від близької людини. Вона потрапляє до в'язниці та втрачає все, що любила – нареченого, дім і довіру людей. Попри все, вона не втрачає людяності, а тому вирішує продовжувати боротьбу за справедливість.

"Реванш": дивіться 1 серію онлайн

"Дві сестри"

Гостросюжетна мелодрама розповідає про сестер Віру й Олександру. Вони працюють в готелі та планують ідеальне майбутнє. Втім, їхнє життя раптово змінює кохання і трагедія. В один момент найрідніші люди стають справжніми ворогами й обирають різні життєві шляхи. Історія покаже, що переможе – суперництво чи близькість і кохання.

"Дві сестри": дивіться анонс онлайн

"Містер і місіс Малишки"

Це 16-серійний іронічний детектив, що розповідає про подружжя слідчого Олександра та адвокатки Марії – люблячих, уважних і ніжних батьків. Та як тільки вони виходять за поріг квартири, стають непримиренними конкурентами. У їхньому житті й конфлікти, і курйозні ситуації.

"Містер і місіс Малишки": дивіться 1 серію онлайн

"Лікарка за покликанням"

Лікарка-реаніматологиня Марина Бондар зараз переживає не найкращий період – після зради чоловіка вона хоче переїхати до Польщі в пошуках нового життя. Але війна змінює її плани. Марина переосмислює свої цінності та розуміє, що повинна залишатися в рідній лікарні та бути корисною.

"Лікарка за покликанням": дивіться анонс онлайн

"Батьківський комітет"

Події 4-серійного серіалу розгортаються у невеликому містечку, що окуповане росіянами. Головна героїня – вихователька дитсадка Оксана Заброда. Їй довелось провести місяці у підвалі через свою позицію. Після звільнення вона намагається адаптуватися до умов окупації та дізнається, що її доньку, яка в таборі в Криму, можуть депортувати до Росії. Оксана організовує батьківський комітет, щоб врятувати дітей, яких намагаються викрасти з міста.

"Батьківський комітет": дивіться трейлер онлайн

Цей непростий серіал підіймає важливі теми, нагадує про реалії та розповідає про українців, які попри все протистоять примусовій депортації дітей.