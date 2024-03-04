З відомими українськими акторами: прем'єра детективного серіалу, який варто побачити кожному

4 березня о 18:00 відбудеться прем'єра захопливого детективного українського серіалу "Холод", який складається з 16 серій. Його гострий сюжет тримає глядача в напрузі до останнього.

Історія про розслідування слідчого Максима Холода та лінгвокриміналіста Олександру Косович, які розкривають злочини, оперуючи лише особистими щоденниками, прощальними листами або записками жертв. Більше про сюжет, акторів та деталі історії – читайте в матеріалі.

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Прем'єра нового українського детективу: про що сюжет

Головний персонаж серіалу – емоційний та часом безжальний слідчий Максим Холод. Його життя змінюється назавжди, коли його донька зникає. Розслідування не допомагає віднайти його дитину, тож Холод у безнадії щодня заливає свою скорботу у чарці. Лише робота рятує його від кроку, який міг би призвести до фатальних наслідків.

"Холод": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ситуація зміниться, коли до розслідування цієї трагедії приєднається Олександра Косович. Її виняткові здібності визначати злочинців за їхнім мовленням, почерком і стилем листування роблять її частиною цього розслідування.

Маючи єдину зачіпку – останню записку його доньки, Косович намагатиметься розкрити таємницю, що оточує зникнення дівчини.

Прем'єра серіалу мала відбутися два роки тому

Ввечері 23 лютого 2022 року команда, яка створювала серіал, здала фінальну серію "Холоду", втомлені, але задоволені, вони роз'їхалися додому, щоб наступного дня відсвяткувати цю подію. Утім, далі почалась війна.

Хоча показ серіалу довелося перенести, було зрозуміло, що він відбудеться. Бо в "Холоді" є все, що необхідно для цікавої історії: напружений сюжет, екшн, інтригуюча, емоційна і чуттєва лінія відносин головних героїв,

– розповів режисер Євген Чернишов.

Основні ролі у серіалі зіграли Олександр Яцентюк, якого обожнюють за участь у відомій українській сімейній драмі "Памфір", а також Евеліна Юкова, Єва Шевченко-Головко та інші талановиті актори.

Очікуйте на прем'єру та підтримуйте український кінематограф, який живе навіть в умовах жорстокої війни. Переглядайте новий серіал та розгадуйте загадки разом з улюбленими персонажами.