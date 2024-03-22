Можна подужати за вечір: на Netflix вийшов новий мінісеріал з високим рейтингом

21 березня на стримінговій платформі Netflix вийшов серіал "Проблема трьох тіл". Це екранізація роману китайського фантаста Лю Цисіня про загрозу іншопланетних цивілізацій людству.

Сценаристи "Гри Престолів" Девід Беніофф і Деніел Вайсс взялися за адаптацію історії для Netflix. У матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтеся про сюжет серіалу та кого з експрезидентів США запрошували знятись у стрічці.

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Серіал "Проблема трьох тіл" вийшов на Netflix: про що стрічка

В основі сюжету лежить іншопланетна загроза. Представники цивілізації Тризорія надсилають запрошення астрофізикині з Китаю: вона стає свідком репресій проти науковців і втрачає віру в людство. Через кілька десятиліть відомі дослідники з усього світу починають загадково гинути – хтось намагається зупинити науковий прогрес на Землі.

Група вчених береться за розслідування й опиняється в VR-грі, де їм належить вирішити "проблему трьох тіл".

Це не стільки про боротьбу із монстрами, скільки про реакцію людства на екзистенційну загрозу,

– говорить Беніофф.

"Проблема трьох тіл": дивіться онлайн трейлер серіалу

Акторський склад серіалу

Над проєктом працювали протягом чотирьох з половиною років з командою, що налічувала близько 1000 людей, повідомляє BBC. Історію адаптували для глобальної аудиторії, перенесли основну локацію з Пекіна до Лондона і залучили міжнародний акторський склад.

Серед акторського складу зустрічаються зірки "Гри престолів" Ліам Каннінгем, Джон Бредлі-Вест і Джонатан Прайс. У ролі головного детектива виступає Бенедикт Вонг, відомий за роллю у фільмі Marvel "Доктор Стрендж".

Для епізодичної появи творці серіалу намагалися залучити експрезидента США Барака Обаму, який висловив позитивне ставлення до роману у 2017 році. Обама зазначав, що "Проблема трьох тіл" допомагала йому відволіктися від тиску президентської роботи, проте він відмовився брати участь у проєкті.

Перший сезон складається з восьми епізодів, які переважно описують події з першої книги. Автор роману підтримав адаптацію, повідомляє стрімінгова платформа. Серіал "Проблема трьох тіл" вже можна переглянути на Netflix з 21 березня 2024 року.