"Джентльмени" Гая Річі перетворяться на серіал: коли чекати на Netflix

Netflix представив офіційний тизер до нового серіалу від режисера Гая Річі "Джентльмени" і розкрив дату його виходу. Це драматичне шоу, яке ґрунтується на кримінальній комедії 2019 року, в якій головні ролі виконали Метью МакКонагі, Колін Фаррелл і Гʼю Грант.

Серіал стане своєрідним продовженням історії, відомої глядачам завдяки однойменному фільму 2020 року. Навіть при зміні персонажів, "Джентльмени" обіцяють зберегти той же смак і стиль, який полюбився прихильникам. Дізнайтесь в матеріалі, що відомо про дату виходу, сюжет стрічки та акторський склад.

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Серіал "Джентльмени": що відомо про сюжет і дату виходу

13 лютого Netflix оголосив про вихід нового серіалу "Джентльмени", запланованого на 7 березня. За словами режисера Гая Річі, сюжет цього серіалу абсолютно непов'язаний з подіями однойменного фільму. А все-таки, те, що розгортатиметься на екрані, буде відбуватися у тому ж всесвіті, що й події у фільмі.

Сюжет розповідає про хлопця, на ім'я Едді Галстед, який успадкував велике майно від свого батька. Головний герой виявляє, що його нова власність – найбільша ферма з вирощування конопель у Європі. Таким чином, Едді стикається з необхідністю докласти великих зусиль для розвитку бізнесу, навіть якщо це виходить за межі закону.

"Джентльмени": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Джентльмени": що відомо про акторський склад

Тео Джеймс, відомий українському глядачу за ролью у фільмі "Дивергент", взяв на себе головну роль у новому серіалі. Учасниками проєкту також стали Кая Скоделаріо, Джанкарло Еспозіто (відомий за ролями у фільмах Гая Річі, таких як "Вінні Джонс"), Джоелі Річардсон, Пітер Серафінович і Деніел Інгс.

Гай Річі виступив як шоураннер, сценарист і продюсер серіалу, а також зняв два перших епізоди. З огляду на його талант і внесок у творення проєкту, очікується, що "Джентльмени" вразить глядачів з перших серій, завдяки цікавим діалогам та майстерно створеним сценам.