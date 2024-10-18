Романтичний хіт від Netflix: чому всі говорять про новий серіал "Ніхто цього не хоче"

Романтичні історії кохання, які набувають популярності, часто зосереджуються на драмі між головними героями, які то не висловлюють свої почуття, то не збігаються у цінностях. Та новий ромком від Netflix показує частково іншу реальність, від перегляду якої на душі тепло і спокійно.

Серіал "Ніхто цього не хоче" за короткий час здобув популярність та потрапив у лідери за переглядами на Netflix в багатьох країнах. Кіно 24 детальніше розповість, чому всі говорять про цю стрічку.

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Сюжет серіалу "Ніхто цього не хоче"

Джоанна та її сестра Морган ведуть подкаст, де розповідають про свої побачення, курйозні випадки та інтимні стосунки з чоловіками. Наприклад, Джоанна часто ділиться своїм досвідом токсичних відносин.

На вечірці Джоанна зустрічається з рабином Ноа і раптово відчуває до нього потяг. Адже жінка уявляла собі рабина як сварливого бородатого чоловіка, а перед нею з'явився приземлений та кумедний хлопець.

У сподіванні поспілкуватись з Ноа, Джоанна робить перший крок та приходить до нього у храм. У пари зав'язуються стосунки, але чим далі все заходить, тим більше стає зрозуміло, наскільки вони з різних світів.

"Ніхто цього не хоче": дивіться трейлер онлайн

Серіал відзначився не лише своєю легкістю та теплотою, але й новим способом показати релігійність та духовність. Тут з гумором зобразили різні заборони у вірі та стереотипи. Стосунки пари нетоксичні, але це не робить серіал нудним чи нецікавим, адже вони залишаються пристрасними й романтичними. "Ніхто цього не хоче" довів, що за здоровим коханням теж цікаво спостерігати.

Про створення та акторів

Керівниця проєкту Ерін Фостер надихалася власним досвідом стосунків. Її чоловік під час першої зустрічі сказав, що одружуватиметься лише з єврейкою. Так Ерін прийняла заради коханого юдаїзм.

Я б сказала, що найкраще писати з особистого досвіду, тому що ви можете поділитись унікальним поглядом, який ви маєте, на ситуацію. Мені не завжди вдається дивитися на те, через що я проходжу у своєму житті, як на історії для телебачення,

– розповіла Ерін в інтерв'ю Harper's Bazaar.

Ерін Фостер хотіла зіграти головну роль, однак її отримала Крістен Белл. Ноа зіграв Адам Броуді. Цей дует чудово показав себе на екрані у плані хімії між персонажами – вони дуже реалістичні. Цікаво, що Броуді активно готувався до знімань: він відвідував богослужіння, читав книжки та досліджував юдаїзм.

Усі поцілунки пари у серіалі: відео

Відгуки глядачів та критика

Rotten Tomatoes – 95%

Metacritic – 73/100

IMDb – 8.0/10

Глядачі у захваті від нового серіалу – про це свідчить те, що у багатьох країнах він очолив рейтинг найбільш популярних стрічок за останній час.

Водночас у проєкті знайшли недолік – йому закидують антисемітизм. Редакторка Glamour у своїй публікації поскаржилась, що єврейські персонажки у серіалі зображені як "контролерки, жадібні до шлюбу жінки, які хочуть планувати звані вечері та відштовхувати всіх, хто не поділяє тих самих мрій". Інші критики теж підкреслили, що серіал повторює неправдиві стереотипи про єврейських жінок.



Серіал критикують за стереотипи / Кадр з серіалу

Серіал вийшов наприкінці вересня, його вже продовжили на другий сезон. Глядачі зможуть оцінити, чи вдасться новим епізодам виправдати очікування.