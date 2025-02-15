Заснований на реальних подіях: новий серіал Netflix, який варто подивитися на вихідних
- Netflix презентував мінісеріал "Яблучний оцет", заснований на реальній історії блогерки-шахрайки Белль Гібсон.
- Серіал розкриває, як Гібсон використовувала соцмережі для обману людей, стверджуючи, що вилікувала рак природними методами.
- Глядачам пропонують задуматися над тим, чи не слідкують вони за інфлюенсерами, які не мають стосунку до медицини.
Нещодавно Netflix презентував новий мінісеріал, знятий за мотивами реальної історії. Він розповідає про Белль Гібсон – блогерку, яка обманула сотні тисяч людей.
Австралійський серіал "Яблучний оцет" складається з 6 епізодів, тож його можна переглянути всього за вечір. 24 Канал з посиланням на BBC детальніше розповість, що треба знати про це кіно.
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Історія шахрайки Белль Гібсон
У 2009 році австралійка Белль Гібсон публічно розповіла, що в неї рак мозку. А вже через 4 роки заявила, що перемогла онкологічне захворювання з допомогою здорового способу життя. Вона створила додаток з порадами для оздоровлення, їздила світом з лекціями й продавала книжку про здорову дієту і природні методи лікування.
Та все це було брехнею. У 2014 році, коли австралійські ЗМІ запідозрили її в шахрайстві, Белль написала, що рак у неї "у крові, селезінці, мозку, матці та печінці". Але й це неправда. Блогерка зізналася в цьому у 2015 році та заявила, що вона "стрибає" між правдою і тим, що їй здається реальністю.
"Яблучний оцет" / Фото Netflix
Про що йдеться в серіалі
Серіал "Яблучний оцет" побудований на тих самих стрибках у реальності, про який казала Белль. Події переносять глядача то у 2015 рік, то на кілька років раніше, переплутуючи факти й вигадки.
Шоу показує, як Гібсон, як сучасна шахрайка, використовувала для свого обману соцмережі. Для слави й прибутків вона експлуатувала вразливих людей.
"Яблучний оцет": дивіться трейлер онлайн
Також у мінісеріалі з'являється Міла Блейк – журналістка, яка веде блог про свою хворобу. У цієї героїні теж є реальний прототип – це Джесіка Айнскоу, яка справді хворіла на саркому, але пропагувала "альтернативні" методи лікування. Вона померла у віці 30 років.
Белль запозичує досвід Міли та будує свою віртуальну особистість на її історії, а згодом дівчата стають конкурентками. Вони борються за статус найкращого інфлюенсера, який бореться з раком та показує свій шлях.
Назва серіалу "Яблучний оцет" відсилає до однієї з вигадок Белль Гібсон. Вона стверджувала, що пила оцет і так позбулась стрічкових хробаків.
Ще одна персонажка уособлює фанів Гібсон, які справді борються з хворобою і відмовляються від доказових методів лікування на користь "альтернативних".
Серіал не розкриває, які мотиви переслідувала Белль – слава, гроші, популярність? Чи дівчина страждала від синдрому Мюнхгаузена, коли люди симулюють хворобу заради уваги й турботи? Про це можуть замислитися самі глядачі. Та поміркувати, чи не слідкують вони за подібними інфлюенсерами, які насправді не мають жодного стосунку до медицини.