В Україні стартував серіал "Ніхто не ідеальний": що відомо про прем'єру авантюрної мелодрами

В понеділок, 4 березня, на екрани вийшов новий український серіал "Ніхто не ідеальний". Зірковий склад та захоплюючий сюжет вже з першого епізоду занурив глядачів в пригоди головної героїні.

Перипетії, що відбуваються в житті дівчини, покладені в основу авантюрної мелодрами. Читайте про сюжет серіалу на Кіно 24 та дивіться нову українську мелодраму уже зараз.

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Про що сюжет нового серіалу "Ніхто не ідеальний"

Серіал показує історію молодої дівчини Олександри, яка напередодні свого 18-річчя приїжджає до маєтку свого дядька в Одесі, аби вступити в права спадкоємиці та отримати свою половину бізнесу. Проте теплого прийому в будинку свого дядька для дівчини не відбулося.

Такий поворот подій у родичів Олександри геть не викликав радості. Приїзд дівчини стає причиною закінчення спокійного життя в особняку. Натомість воно стає сповненим інтриг.

Прибуття Олександри в будинок увінчається також розкриттям таємниць минулого та початком нової історії кохання.

Позбутися небажаної гості є метою деяких членів сім'ї. Вони готові на все, аби це зробити. Однак дівчина не збирається відступати. Вона розробляє свій план гри, щоб помститися кривдникам, розкрити секрети родини та відновити правду.

Серіал "Ніхто не ідеальний": дивіться онлайн трейлер серіалу

Хто знімається в новій українській мелодрамі

У новій стрічці глядачі побачать улюблених українських акторів: Валерію Ходос, Олексія Нагрудного, Анатолія Тихомирова.

Молода акторка Тетяна Злова та зірка проєкту "Моя улюблена Страшко" і переможець "Танців із зірками" актор Артур Логай зіграли головні ролі у серіалі "Ніхто не ідеальний".

Прем'єра мелодрами відбулася 4 березня о 20:30 на телеканалі 1+1 Україна.

Графік виходу епізодів в телеефірі наступний:

1-8 серії покажуть з 4 березня по 7 березня

9-16 серії покажуть з 11 березня по 14 березня

17-24 серії покажуть з 18 березня по 21 березня

25-32 серії покажуть з 25 березня по 28 березня