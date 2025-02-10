Новий український серіал готується вражати глядачів: про яку стрічку йдеться

Історія Анни Родзінської повертається, і цього разу вона ще сильніша, ніж будь-коли. Якщо ви є шанувальником першого сезону і разом з тисячами інших українських кіноманів з нетерпінням чекаєте на продовження серіалу "Кава з кардамоном", тоді у нас для вас чудові новини.

Вже восени вийде довгоочікуваний 2 сезон цього популярного проєкту! Новий сезон має назву "Кава з кардамоном. Сила землі". У продовженні глядачів чекає ще більше драматичних подій, розкриття нових граней персонажів та несподіваних поворотів сюжету.

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Що відомо про серіал "Кава з кардамоном. Сила землі"

Другий сезон виходить за межі романтичної драми – це історія про силу, боротьбу за землю, свободу, родину. Анна більше не та наївна дівчина, якою її пам’ятають. Тепер вона – жінка, яка знає, що таке втрати, і як дорого коштує власний дім.



Серіал "Кава з кардамоном" / Фото Пресслужба

Зйомки сезону добігають кінця: 90% матеріалу вже відзнято, залишилося лише кілька фінальних сцен. Далі – місяці кропіткого монтажу, кольорокорекції та зведення звуку. Вісім серій, сповнених драми, краси та пристрасті, підкорять серця глядачів уже цього року.



Серіал "Кава з кардамоном" / Фото Пресслужба

Виробництвом займається Solar Media Entertainment спільно з телеканалом СТБ та Київстар ТБ за підтримки Держкіно України.

Чи зможе Анна обрати свій шлях і відстояти те, що їй належить? Відповідь – вже скоро.

Команда костюмованої драми презентувала перший постер другого сезону "Кава з кардамоном. Сила землі", який говорить більше за слова.



Постер 2 сезону "Кави з кардамоном" / Фото Пресслужба

Головна героїня між двома світами, між двома долями. Анна (Олена Лавренюк) стоїть між Стефаном Терлецьким (Олексій Гнатковський) та Павелом Крушевським (Олександр Кобзар) – двома чоловіками, які можуть змінити її майбутнє. Це не просто любовний трикутник, а питання честі, почуттів і внутрішньої боротьби.