Найновіший український серіал з молодими акторами: як виглядають персонажі у реальному житті

Нещодавно в Україні вийшов новий серіал, який швидко здобув популярність серед глядачів. Це – "Реванш", серіал з гострим сюжетом, молодими акторами та захопливою історією, яка вже встигла привернути увагу широкої аудиторії. Всі ці елементи складаються у драму, яка тримає в напрузі від першої до останньої серії.

Про це повідомляє 24 Канал. Ми розповімо вам про акторів цього проєкту, а також про ролі, які вони виконали, а також покажемо, як виглядають персонажі серіалу "Реванш" в реальному житті.

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Актори нового українського серіалу "Реванш"

У серіалі головні ролі зіграли такі актори: Анна Сердюк, Євген Лісничий, Клавдія Дрозд, Олександр Соколов, Олексій Нагрудний, Дар'я Трегубова, Валентин Томусяк.

"Реванш": дивіться онлайн 1 серію серіалу

Анна Сердюк

Одна з головних акторок серіалу, яка зіграла роль Валентини. Її героїня – хімік-технолог, наречена Ігоря і найкраща подруга Марини. Саме навколо Валентини розгортається основна сюжетна лінія серіалу, і багато подій, що відбуваються у серіалі, пов’язані з її життям і вибором.

Клавдія Дрозд

Акторка втілила на екрані роль Марини, двоюрідної сестри Валентини та її найкраща подруга. Марина відігравала важливу роль у житті Валентини. Ось, який вигляд вона має у реальному житті:

Олександр Соколов

Він зіграв роль Ігоря, нареченого Валентини. Ігор за професією – економіст, і його персонаж є важливим елементом у сюжеті, адже його взаємини з Валентиною та іншими персонажами значною мірою визначають розвиток подій.

Євген Лісничий

Актор виконує роль Романа, хіміка-технолога та сина Карини. Роман стає важливою фігурою, що пов'язує кілька сюжетних ліній і має свої власні інтереси та мотиви.

Дар'я Трегубова

Акторка грає Карину, дружину Геннадія, мачуху Ігоря та маму Романа. Її персонаж має складні стосунки з іншими героями, що додає глибини та напруження в історію.

Валентин Томусяк

Він виконує роль Валерія, слідчого, який займається справою Валентини. Його персонаж має важливу роль у розслідуванні та розкритті різних таємниць, що пов'язані з головною сюжетною лінією.

Якщо ви ще не знайомі з "Реваншем", це ідеальний час, щоб долучитися до перегляду цього серіалу, який вже здобув визнання глядачів. Талановиті актори, цікаві персонажі та непередбачуваний сюжет обіцяють багато особливих моментів для тих, хто любить гострі історії з глибоким змістом і динамічними подіями.