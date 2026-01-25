Детективний серіал, який триматиме в напрузі всі 8 сезонів
- Серіал "Новобранець" має 8 сезонів і заснований на реальній історії офіцера поліції Лос-Анджелеса Вільяма Норкросса.
- Головний герой, Джон Нолан, хоче стати офіцером поліції після інциденту, що змінив його життя.
Буває складно знайти цікавий серіал, особливо тоді, коли передивилися безліч. Здається, що вже немає з чого вибрати, однак насправді потрібно просто добре пошукати.
24 Канал зекономить вам трохи часу. У матеріалі читайте про детективний серіал, який триматиме у напрузі всі сезони.
Про що серіал "Новобранець"?
- Кількість сезонів: 8
- Кількість серій: 129
- Рейтинг IMDb: 8.0/10
У 2018 році вийшов американський детективний серіал "Новобранець", який створив Алексі Хоулі. Головні ролі у ньому зіграли Натан Філліон, Ерік Вінтер, Мелісса О'Ніл, Алісса Діас, Річард Т. Джонс, Тітус Макін, Мерседес Мейсон, Мекіа Кокс і Дженна Деван.
Серіал знятий на основі реальної історії про офіцера поліції Лос-Анджелеса Вільяма Норкросса. Він переїхав до міста у 2015 році й приблизно у 45-річному віці приєднався до департаменту.
Починати все спочатку нелегко, особливо для Джона Нолана, який народився у маленькому містечку. Після інциденту, що змінив його життя, чоловік хоче здійснити свою мрію і стати офіцером поліції Лос-Анджелеса.
Деякі керівники скептично ставляться до новобранця. Вони вважають, що Джон переживає кризу середнього віку. Щоб досягти успіху, Нолану потрібно використати свій життєвий досвід, рішучість та почуття гумору.
"Новобранець": дивіться онлайн трейлер серіалу
