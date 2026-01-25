Детективный сериал, который будет держать в напряжении все 8 сезонов

Бывает сложно найти интересный сериал, особенно тогда, когда пересмотрели множество. Кажется, что уже не из чего выбрать, однако на самом деле нужно просто хорошо поискать.

24 Канал сэкономит вам немного времени. В материале читайте о детективном сериале, который будет держать в напряжении все сезоны.

Тоже интересно 5 легких романтических комедий для всех, кому нужно перезагрузиться

О чем сериал "Новичок"?

Количество сезонов : 8

: 8 Количество серий : 129

: 129 Рейтинг IMDb: 8.0/10

В 2018 году вышел американский детективный сериал "Новичок", который создал Алекси Хоули. Главные роли в нем сыграли Натан Филлион, Эрик Уинтер, Мелисса О'Нил, Алисса Диас, Ричард Т. Джонс, Титус Макин, Мерседес Мейсон, Мекиа Кокс и Дженна Деван.

Сериал снят на основе реальной истории об офицере полиции Лос-Анджелеса Уильяме Норкроссе. Он переехал в город в 2015 году и примерно в 45-летнем возрасте присоединился к департаменту.

Начинать все сначала нелегко, особенно для Джона Нолана, который родился в маленьком городке. После инцидента, изменившего его жизнь, мужчина хочет осуществить свою мечту и стать офицером полиции Лос-Анджелеса.

Некоторые руководители скептически относятся к новобранцу. Они считают, что Джон переживает кризис среднего возраста. Чтобы достичь успеха, Нолану нужно использовать свой жизненный опыт, решительность и чувство юмора.

"Новобранец": смотрите онлайн трейлер сериала

Какие новые детективные сериалы посмотреть?