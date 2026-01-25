24 Канал сэкономит вам немного времени. В материале читайте о детективном сериале, который будет держать в напряжении все сезоны.

О чем сериал "Новичок"?

Количество сезонов : 8

: 8 Количество серий : 129

: 129 Рейтинг IMDb: 8.0/10

В 2018 году вышел американский детективный сериал "Новичок", который создал Алекси Хоули. Главные роли в нем сыграли Натан Филлион, Эрик Уинтер, Мелисса О'Нил, Алисса Диас, Ричард Т. Джонс, Титус Макин, Мерседес Мейсон, Мекиа Кокс и Дженна Деван.

Сериал снят на основе реальной истории об офицере полиции Лос-Анджелеса Уильяме Норкроссе. Он переехал в город в 2015 году и примерно в 45-летнем возрасте присоединился к департаменту.

Начинать все сначала нелегко, особенно для Джона Нолана, который родился в маленьком городке. После инцидента, изменившего его жизнь, мужчина хочет осуществить свою мечту и стать офицером полиции Лос-Анджелеса.

Некоторые руководители скептически относятся к новобранцу. Они считают, что Джон переживает кризис среднего возраста. Чтобы достичь успеха, Нолану нужно использовать свой жизненный опыт, решительность и чувство юмора.

