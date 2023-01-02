Netflix продовжує підігрівати інтерес до нового фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля". Стрімінг опублікував віртуальний 3D-тур островом, який володіє головний герой стрічки Майлз Брон.

"Ножі наголо: Скляна цибуля" – детективний фільм режисера та сценариста Раяна Джонсона з Денієлом Крейґом у головній ролі. Прем'єра відбулася 23 грудня 2022 року на Netflix.

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Netflix опублікував віртуальний 3D-тур островом з фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля"

На сайті Rotten Tomatoes фільм має 97 % від критиків та 92 % від глядачів. За сюжетом, головний герой Майлз Брон володіє розкішним островом з великим басейном та парком під назвою "Скляна цибуля". Щороку він запрошує своїх друзів, які самовдоволено називають себе "Руйнівниками", для веселого відпочинку на вихідних. Цього разу він відправив їм усім багатошарові коробки-головоломки, відкривши які, вони отримують запрошення на острів. Там вони мають зіграти гру – відгадати загадку таємничого вбивства. Проте щось пішло не так. До друзів долучається детектив Бенуа Бланк – і далі починається найцікавіше. Аби не спойлерити – рекомендуємо переглянути стрічку.

"Ножі наголо: "Скляна цибуля": дивіться трейлер

Наприкінці грудня Netflix поділився віртуальним 3D-туром розкішним островом, в якому детально описується приватне володіння Майлза Брона у Греції.

Здійсніть 3D-тур #GlassOnion і дізнайтеся, як Раян Джонсон і його команда втілили в життя розкішний райський острів Майлза Брона,

– написав Netflix у твітері.

Режисер фільму Раян Джонсон поділився твітом і доповнив: "Це досить круто і втілює в життя чудову роботу нашого художника-постановника Ріка Хайнріхса. Також мені хочеться, щоб гра у стилі Myst відбулася на острові".

"Скляна цибуля" з фільму "Ножі наголо 2" / Фото Netflix