Де дивитись онлайн сімейну комедію "Ну мам", яка зворушила глядачів у кінотеатрах
- Комедійний фільм "Ну мам" від режисера Олега Борщевського вийшов в український прокат 22 січня, а на платформі Netflix – 6 березня.
- Фільм переплітає кілька історій про стосунки між матерями та дітьми, а акторський склад включає Аду Роговцеву та Наталію Сумську.
22 січня в український прокат вийшов комедійний фільм "Ну мам" від режисера Олега Борщевського та продюсера Євгена Таллера. Стрічка отримала багато позитивних відгуків, а зали в кінотеатрах були заповнені глядачами.
6 березня фільм "Ну мам" вийшов на платформі Netflix. Тепер його можна дивитися легально, оформивши підписку, передає 24 Канал.
Теж цікаво Видовищний бойовик чи кіно на один вечір: що варто знати про фільм "Ущелина"
Про що фільм "Ну мам"?
- Рейтинг IMDb: 6.5/10
У фільмі зібрані кілька історій, що переплітаються між собою. У ньому показані різні типи стосунків між матерями та дітьми – від дитинства до дорослого життя. Це зворушлива сімейна комедія про цінності, любов, прийняття та незалежність.
Все почалося з назви. Пам'ятаю, їхав у машині, і в голові просто "клацнуло": "НУ МАМ" – це ж ідеальна назва! Вона настільки містка, що не потрібно додатково продавати історію глядачу, бо все зрозуміло без слів. Мені хотілося створити вартісну, глибоку та якісну історію, яка по-справжньому відгукнулася б кожному. Формат альманаху дав змогу показати цю тему під різними кутами, зробивши фільм багатогранним,
– каже Євген Таллер про те, як народилася ідея фільму.
В інтерв'ю Bazilik Media продюсер також зізнався, що темою стрічки обрав стосунки між матерями і дітьми, адже хотів "поговорити через кіно зі своєю мамою", яка померла чотири роки тому.
Євген дуже сумує за мамою, тож хотів згадати їхні спільні моменти через фільм. Наприклад, одна з новел – списана з родини Таллера. У ній грають Олеся Жураківська, Олександр Ярема та Дмитро Павко.
У час, коли багато родин розділені тисячами кілометрів, ця комедія може бодай на мить повернути відчуття дому – в обійми рідних. Судячи з реакції залів, нам це вдалося – люди впізнають у героях своїх близьких,
– поділився продюсер.
"Ну мам": дивіться онлайн трейлер фільму
Акторський склад
- Ада Роговцева
- Олеся Жураківська
- Олена Кравець
- Наталія Сумська
- Катерина Кузнєцова
- Ганна Кузіна
- Остап Ступка
- Ахтем Сеітаблаєв
- Роман Луцький
- Дмитро Павко