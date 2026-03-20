Старий український серіал, який завірусився в мережі

Усе частіше в соцмережах обговорюють українські серіали. Ажіотаж викликають не лише нові стрічки, а й ті, прем'єра яких відбулась вже давно. Зокрема, зараз у тредсі є чимало згадок про серіал "Обіцянка Богу".

Він вийшов на екрани ще 2 роки тому, а одну з головних ролей зіграв Юрій Філіпенко, який загинув на війні. Більше про серіал – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Про що серіал "Обіцянка Богу"?

Головна героїня – успішна телеведуча Стася, яка дізнається, що відома від відомого футболіста. Та згодом стає відомо, що коханий зрадив її з найкращою подругою. Дівчина спустошена зрадою найрідніших людей, тож вирішує не розповідати Маркові про дитину. Вона народжує, виховує сина й зустрічає чоловіка, з яким будує щасливе життя. Але одного дня світ перевертається з ніг на голову – у сина Стасі діагностують захворювання крові – лейкоз. Це змушує її розкрити таємниці минулого та звернутися за порятунком до чоловіка, який колись розбив серце.

Ні батько, ні мати Артема не можуть бути його донором. Врятувати хлопчика може лише пуповинна кров його брата чи сестри. Для цього Марку та Стасі треба народити ще одну спільну дитину. Так боротьба за життя Артема перетворюється на випробування для всіх, хто його любить.

Ця історія складається з 24 серій і її вже можна подивитися безплатно в ютубі.

Хто зіграв у серіалі "Обіцянка Богу"?

Футболіста Марка та біологічного батька Артема зіграв Юрій Філіпенко , який загинув на війні у червні 2025 року.

, який загинув на війні у червні 2025 року. Стася – тележурналістка, мама Артема та Богдана, якого народила задля порятунку старшого сина, – Валерія Ходос .

. Зоряна – колишня найкраща подруга Стасі та дружина Марка – Світлана Гордієнко .

. Ілля – чоловік Стасі та прийомний батько Артема – Сергій Радченко .

. Артем – син Стасі та Марка – Нікіта Балєв .

. Богдан – молодший син Стасі та Марка – Іван Мерзляков.

