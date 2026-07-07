"Абсолютний тріумф": 7 чесних відгуків критиків на "Одіссею" Крістофера Нолана

Крістофер Нолан, схоже, знову створив хіт, який глядачі обговорюватимуть десятиліттями. Перші глядачі, а саме представники кінопреси, вже подивилися його нову стрічку "Одіссея" і засипали її компліментами.

Критики хвалять неймовірний масштаб картини, як зазначає видання Variety. Про інші відгуки – читайте більше в матеріалі 24 Каналу.

Відгуки критиків на фільм "Одіссея" Крістофера Нолана

Редактор Discussing Film Ендрю Салазар назвав адаптацію гомерівського епосу "приголомшливим досягненням", а Джаз Тангкай з Variety описала її як "тріумфальний та видовищний епос". Кіножурналіст Саймон Томпсон теж не стримував емоцій, відзначивши бездоганну режисуру й масштаб картини, що повністю виправдовує очікування

Такий розмах не дивує, адже Нолан знімав картину протягом 91 дня і створив перший в історії художній фільм, повністю знятий на камери IMAX. Режисер пояснив, що прагнув заповнити прогалину в сучасному кіно й показати класичну міфологію з тією вагою та авторитетом, які може дати лише голлівудський блокбастер. Цей задум, до речі, повністю оцінила Пері Немірофф з видання Collider. Вона назвала стрічку "справжнім кінематографічним бенкетом" і додала, що важко уявити будь-якого іншого режисера на планеті, здатного перенести цю історію на екран з такою ж глибиною.

Фільм розповідає класичну історію про виснажливе багаторічне повернення Одіссея додому до дружини Пенелопи та сина Телемаха після завершення Троянської війни. Головну роль мандрівника виконав Метт Деймон. На думку Саймона Томпсона, актор виклався на повну і показав найпотужнішу гру у своїй кар'єрі. Клейтон Девіс з Variety додає, що Деймон веде історію вперед завдяки своїй залізній стійкості, тоді як Том Голланд у ролі його сина Телемаха додає фільму особливої щирості.

Однак справжньою зіркою другого плану, якщо вірити першим відгукам, став Роберт Паттінсон, який зіграв Антіноя. Ерік Девіс з Fandango назвав стрічку "абсолютним тріумфом" і зазначив, що актор ідеально втілив образ підступного маніпулятора. Саймон Томпсон підтримав колегу, назвавши гру Паттінсона видатною, а також окремо похвалив Джона Легвізамо за роль Евмея. Окрім них, у зірковому акторському складі з'являться Зендея, Лупіта Ніонго та Шарліз Терон.

"Одіссея": дивіться трейлер фільму онлайн

Звісно, не обійшлося і без дрібної критики, але вона не псує загального враження. Наприклад, Девід Ерліх з IndieWire назвав початок стрічки дещо незграбним, але підкреслив, що потужний фінал компенсує всі недоліки.

Оцінити масштаби нового шедевра Нолана українські глядачі зможуть уже зовсім скоро – реліз запланований на 16 липня.

До речі, Зендея розповіла кумедну історію, яка сталася з нею на зніманнях фільму "Одіссея".