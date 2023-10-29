Кінофестиваль "Молодість" назвав переможців: які фільми нагородили та через що виник скандал

28 жовтня пройшла церемонія 52-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість". Там оголосили переможців у кількох категоріях. А на завершення відбувся гучний скандал.

Фестиваль цього року відбувався з 21 по 29 жовтня за підтримки Держкіно, Goethe-Institut, посольства Швейцарії, Італії та США, а також Італійського інституту культури в Україні.

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Фільми-переможці на фестивалі

Найкращим повнометражним фільмом міжнародного конкурсу було визнано стрічку про кохання двох ув’язнених підлітків "Втрачений рай".

міжнародного конкурсу було визнано стрічку про кохання двох ув’язнених підлітків "Втрачений рай". Найкращим студентським фільмом повнометражного конкурсу визнано стрічку Алли Савицької "Tutti" про знаменитий київський хор "Щедрик". Цей фільм також став найкращим за результатами глядацького голосування фестивалю.

повнометражного конкурсу визнано стрічку Алли Савицької "Tutti" про знаменитий київський хор "Щедрик". Цей фільм також став найкращим за результатами глядацького голосування фестивалю. Спеціальні відзнаки отримали фільм "Скарб" і драма "20 тисяч видів бджіл", стрічки "Голоси інших", "Сука", "Принесені в жертву" та "Тиша бананових дерев".

отримали фільм "Скарб" і драма "20 тисяч видів бджіл", стрічки "Голоси інших", "Сука", "Принесені в жертву" та "Тиша бананових дерев". Перемогу в короткометражній секції міжнародного конкурсу здобув фільм "Речі, про які ми не чули".

міжнародного конкурсу здобув фільм "Речі, про які ми не чули". Переможцем конкурсу документальних повнометражних дебютів став фільм Лесі Кордонець "Переступаючи кордони" (Швейцарія).

став фільм Лесі Кордонець "Переступаючи кордони" (Швейцарія). Перемогу в національному короткометражному конкурсі здобув архівний документальний фільм "Анкета" Наталії Ільчук.

Спеціальні відзнаки від журі національного конкурсу отримали фільми "Там, де він ступав" та "Войси з Бахмута" Ігора Бабаєва.

Спеціальні відзнаки журі документального конкурсу отримали фільми "Затемнення" та "Anhell69".

Дитяче журі також обрало переможців. Найкращим фільмом секції Teen Screen став фільм "Малече".

став фільм "Малече". Дипломи отримали фільми "Боєць" та "Блиск моря".

Додамо, що нагороду "Скіфський олень" за вагомий внесок в український кінематограф отримала кінознавиця, професорка Оксана Мусієнко.

Скандал на фестивалі "Молодість"

Під час відкриття фестивалю сталося дещо неочікуване. Хтось викрикнув слово "Ганьба!" на адресу голови Держкіно Марини Кудерчук. Тоді на сцені вдали, що не почули. На наступний день на проросійському телеграм-каналі з’явилася новина, що до Кудерчук після церемонії підбіг невідомий і, "погрожуючи фізичною розправою, почав вимагати звільнитися".

Цим невідомим виявився режисер Іван Сауткін. Він, як пише "Детектор медіа" розповів свою версію інциденту. Так, чоловік після церемонії пішов з колегами в ресторан, де зустрів Марину Кудерчук.

Там Сауткін заявив присутнім, що він думає про Кудерчук. Він вважає, що вона не відповідає своїй посаді. Режисера підтримує багато колег. Водночас очільниця Держкіньо після цих слів подала заяву в поліцію на Сауткіна.