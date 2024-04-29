Тримаємо Часік, – Олег Сенцов оприлюднив рідкісне фото з фронту

Український режисер і письменник Олег Сенцов часто ділиться зі своїми прихильниками матеріалом прямо із найгарячіших точок війни. Він давно служить у ЗСУ і є командиром штурмової роти 47 ОМБР

Тепер режисер показав нове фото з фронту. У матеріалі побачите, як виглядає Олег Сенцов зараз та як підписники відреагували на публікацію режисера.

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Олег Сенцов опублікував фото з фронту

Режисер написав, що разом із товаришами тримає оборону в Часовому Яру, де тривають атаки окупантів. На фотографії Сенцов усміхається, хоча позаду нього розбомблені будівлі.

Тримаємо Часік,

– написав Олег.

У коментарях до повідомлення користувачі висловлюють подяку командиру штурмової роти за його службу та закликають його берегти себе. Ось, що вони пишуть:

"Друже, обіймаю! Будь уважним, будь ласка."

"Боже, бережи щосекундно"

"Дякую! Низький вам уклін! Міцних янголів!"

"Дякую. Божого захисту вам, сили та витримки. А ми в тилу робимо все, щоби вам допомогти."

"Низький уклін всім нашим захисникам! Бережи вас Бог!"

Громадянська позиція Олега Сенцова

Режисер уже давно став на стежину боротьби проти російських окупантів. З початком Євромайдану Олег Сенцов активно долучився до протестів, зокрема, приєднався до активістів Автомайдану. Після тимчасової анексії Криму Росією він часто відвідував Сімферополь, де організовував мітинги "За єдину країну" та надавав допомогу українським військовим на місці.

10 травня 2014 року російська ФСБ затримала Олега Сенцова у Сімферополі за звинуваченням у підготовці терактів. Після затримання його викрали з Криму російські спецслужби та доставили до Московського слідчого ізолятора Лефортово. Згідно з повідомленням адвоката, до нього застосовували тортури.

25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії засудив Олега Сенцова до 20 років ув'язнення в суворому режимі. Під час оголошення вироку Сенцов виконував гімн України.

Проти цього вироку виступили Європейська кіноакадемія, Національна спілка кінематографістів України, російський КіноСоюз та інші організації. Офіційний Київ марно звертався до Росії з вимогою звільнити українських громадян, затриманих у цій справі.

7 вересня 2019 року Олега Сенцова обміняли між Україною та Росією.