Уламки в обличчі, руці та нозі: Сенцов знову потрапив під обстріл – в якому стані режисер

Український захисник Олег Сенцов знову потрапив під артилерійський обстріл на Запорізькому напрямку. Уламки потрапили в обличчя, руку та ногу.

Сенцов повідомив, що окрім нього, ще поранено трьох хлопців. Першу медичну допомогу хлопцям надали запорізькі медики, які забрали їх з поля бою бойовою машиною Бредлі.

Дивіться також У свій день народження: Сенцов повернувся додому і замилував мережу фото з сином

Олег Сенцов отримав поранення на фронті

Тиждень не задався. На першому ж бойовому виході після повернення, під час десантування, попали під артилерійський обстріл. Бредлі знов врятував нам життя. Троє поранених, в основному уламки. З обличчя вже витягнули, дрібні в руці та нозі залишаться зі мною назавжди. У інших хлопців теж все добре – запорізькі лікарі знають свою справу, дякую!

– поділився Олег Сенцов.



Олег Сенцов знову потрапив під обстріл / Фото з фейсбуку Олега Сенцова

"Що відчуває жінка, яка бачить чоловіка, якого щойно тяжко контузило, а він вперше за довгий час приїхав на 48 годин до Києва й от намагається взяти синочка з ліжечка… та не може, – поділилася дружина Сенцова Вероніка Вельч. – Він блідий. Йому зле. Паморочиться в голові. Він боїться впустити дитину… береже малого. Тому Демічку беру із ліжечка я, і з гіркою усмішкою передаю таткові на руки".

Більше як рік без ротації на полі бою

За словами Вероніки, нещодавно Олега відпустили на два дні для вручення ордену Почесного легіону Франції. Це одна з найпрестижніших нагород у Франції. Разом із ним почесну премію отримала Оксана Забужко. "Це наша спільна нагорода, усіх, хто зараз боронить Україну", – прокоментував військовий.

Втім, Олег, прокинувшись вранці, не зміг підняти сина з ліжечка. "Декілька разів йому ставало дуже зле. На самому врученні тримався героїчно, але говорити було вкрай важко. Далі 13 годин за кермом в напрямку Запоріжжя і знову в нічний штурм", – сказала жінка.

Вероніка повідомила, що це вже третя контузія Олега за шість тижнів, кожна без госпіталізації, 5 крапельниць і вперед. "Звучить дивно, та про цей "протокол лікування" знає чи не кожна сім'я в якій хтось служить", – каже вона.

Коли військовим не дають достатньо часу на лікування та базове відновлення і кидають знову в бій без змоги продихнути, то на що можна розраховувати? Ця історія не нова. Більше як рік без ротації на полі бою. Складні штурми. Або дуже складні штурми,

– написала дружина Олега.

"Я хочу, щоб мій чоловік жив і був цілий і здоровий. Того самого хочуть мільйони українських дружин та матерів. Ми терпляче чекаємо і робимо роботу в тилу, але випадки як ось цей, дають відчуття того що людське життя є меншим за одиницю. Боже, бережи кожного воїна! Дякую Богу, лікарям запорізької лікарні й виробникам бойової машини Бредлі!", – підсумувала жінка.

Олег Сенцов на врученні / Фото з фейсбуку Національний заповідник "Софія Київська"