За його словами, українцям слід бути готовими до війни ще як мінімум на десять років. Проте, якщо перемога буде раніше, це буде свідчити про те, що ми все зробили правильно.

Дивіться також 6 захопливих фільмів та серіалів, які варто подивитися у вільний час

Олег Сенцов відверто про закінчення війни

Режисер зазначив, що думати й говорити про те, що війна завершиться за два-три тижні, потім за два місяці, а потім за два роки, було безглуздо. Насправді потрібно готуватися до війни на десять років.

Якщо будемо готові до війни на 10 років, а вона закінчиться раніше, значить, ми перемогли. Якщо ми будемо постійно жити, як ось-ось до кінця року війна закінчиться, ми ніколи не будемо планувати в довгу. Ми постійно будемо жити сьогоднішнім днем, який може не закінчитись нічим хорошим для нас,

– каже Сенцов.

Інтерв'ю Олега Сенцова: дивіться відео онлайн

Олег наголошує, що ситуація насправді важка. Він впевнений, що необхідно робити зміни й розуміти, що ця війна є важкою і триватиме довго. Треба всім включатися в процес і розуміти, що всі чоловіки будуть служити. Потрібно проводити демобілізацію та ротації.

Також він підкреслює, що країну треба переводити на військові рейки й вкладати гроші в оборону та виробництва. Натомість проєкти на кшталт нового асфальту і стадіонів можуть почекати. Лише в такому випадку Україна здобуде впевнену та швидку перемогу над російським агресором.