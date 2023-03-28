Здавалося, це необхідність, – Яцентюк, який зіграв Памфіра, вчився і грав у Москві 12 років тому

Український актор Олександр Яцентюк блискуче зіграв головну роль у сімейній драмі "Памфір" режисера і сценариста Дмитра Сухолиткого-Собчука. Але ким актор був до ролі хорошого сім’янина Леоніда – читайте далі.

За словами актора, він досить пізно прийшов у професію, у 28 років. До цього часу їздив по заробітках та жив у Португалії, Іспанії майже 5 років. А у 2011 році поїхав на навчання до Москви на "експериментальний український курс".

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Яким був Олександр Яцентюк до "Памфіра"

Як відомо, до головної ролі у фільмі "Памфір", актор знімався у французькому шпигунському серіалі "Бюро легенд" та у проєкті НВО у Польщі.

В інтерв’ю 24 Каналу Олександр зазначив, що "Бюро легенд" фільмували в Києві, в одному з павільйонів. "У мене була там епізодична роль. Єдине, я б хотів зазначити про режисера саме того блоку, де я брав участь. Спостерігати за ним було дуже цікаво: особливо за тим, як він спілкувався з українцями французькою. Уявіть, він стоїть за три метри від мене, розмовляє з українським фокус-пуллером французькою, і той, не знаючи мови, усе розуміє. Було видно, що людина живе цим проєктом і пояснює на енергетичному рівні, що вона хоче".

"А от "Ватага", польський серіал від HBO, – наголосив актор. – Його знімав звичайний продакшн. Це був хороший досвід".

Про досвід навчання у Москві

12 років тому актор їздив до Москви на "експериментальний український курс". За словами Олександра, у 2011 році оголосили набір до творчої майстерні Варлей та Горянського в Росії: "Тоді зібралися актори майже з усіх куточків України, і нас привезли в Москву. Проте, уже по приїзду, виявилося, що в нас буде викладати Володимир Мірзоєв, більш відомий як кінотеатральний режисер. Знаєте, і нам у цьому плані пощастило, бо Мірзоєв в дуже сильній опозиції – він проти Путіна. З 2009 року він почав свою боротьбу проти диктатури, яку бачив у перспективі".

Там же (у Москві – 24 Канал) ми всі зустріли початок війни на Сході, граючи в спектаклях, які засуджували ці дії. Тобто спроби всередині "логово" були, комусь цю роботу теж потрібно було робити. І нам довелося долучитися до цієї справи – тоді мені здавалося, що це необхідність,

– згадав актор.



Олександр Яцентюк / Фото з фейсбуку актора