Зірка "Кріпосної" розповів про труднощі після повернення з фронту: "Чого я тут, коли всі там"

Відомий український актор Олександр Печериця на початку повномасштабної війни вступив до лав Збройних Сил України. Зараз артист він вже звільнився зі служби за сімейними обставинами.

Печериця поділився своїми переживаннями та труднощами під час адаптації до цивільного життя після служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю kp.ua.

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Олександр Печериця про адаптацію до цивільного життя після служби

За словами Олександра, півтора року служби на фронті залишили глибокий і помітний слід як на його фізичному, так і на психологічному стані. Він визнає, що такий тривалий період в умовах постійної напруги неможливо забути, навіть коли повертаєшся до мирного життя.

Одна з головних думок – чого я тут, коли всі там. На фронті тільки й розмов що про армію, виживання, амуніцію… А тут абсолютно інше життя – і це складно,

– каже Олександр.

Печериця розповідає, що, повертаючись до звичного життя після важкого досвіду, людина може виглядати так, наче все в порядку: вона не скаржиться, не має фізичних травм і, здається, живе своє звичне життя. Однак, як він підкреслює, навіть якщо зовні все виглядає добре, психологічно їй необхідно пройти реабілітацію.

Олександр наголошує, що психологічний стан не можна проігнорувати. Це має велике значення для процесу відновлення. Він зазначає, що немає нічого поганого або сором'язливого в тому, щоб звертатися до психолога чи брати участь у реабілітаційних програмах.

Актор зізнається, що досі не може повноцінно зосередитися і читати книжки, зазначаючи, що це є частиною проблем, пов'язаних із його психологічним станом.

Він закликає інших не ігнорувати психологічну допомогу та звертатися до спеціалістів. Якщо хтось не знає, до кого звернутися, він пропонує звертатися до нього, оскільки може підказати, до кого можна звернутися. Олександр також додає, що наразі навчається на військового психолога.