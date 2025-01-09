Відомий український актор зіграв у серіалі, який спродюсував легендарний Джордж Клуні

Український актор Олександр Рудинський приєднався до міжнародного проекту — серіалу "Агенство", спродюсованого легендарним голлівудським актором та режисером Джорджем Клуні. Однак, як зізнається Рудинський, попри участь у проекті, він не мав змоги особисто зустрітися з самим Клуні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю ютуб-каналу Розмова. Однак Рудинський мав можливість познайомитись з іншими знаменитими учасниками проєкту. Однією з таких зустрічей стала його зустріч з Майклом Фассбендером, виконавцем головної ролі в серіалі.

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Що відомо про серіал "Агенція", у якому зіграв Олександр Рудинський

Олександр Рудинський одразу вирішив спробувати свої сили на роль українського військового Олександра Бутенка, який виконує завдання під прикриттям на територіях, що знаходяться під контролем ворога або тимчасово окуповані. Актор взявся за самопроби, які записував українською мовою, намагаючись максимально передати атмосферу та емоційну складність персонажа.

За сюжетом трилера, головний герой, таємний агент ЦРУ, відомий під кодовим ім'ям "Марсіянин", отримує наказ припинити свою роботу під прикриттям і повернутися до Лондона. Він вирішує залишити свою таємну місію, сприймаючи це як необхідний крок, щоб закрити одну з найважливіших глав у своїй кар'єрі. Однак його спокійне повернення до звичного життя порушується, коли в його світ вривається жінка з його минулого – його кохана, яку йому колись довелося залишити через свою небезпечну роботу.

"Агенція": дивіться онлайн трейлер серіалу

Несподівано для агента, його колишні емоційні зв'язки починають ставити під загрозу все, що він так ретельно приховував: його кар'єру, таємницю особистості та зобов'язання перед урядом. Кохання стає випробуванням для Марсіянина, адже він розуміє, що його минуле не може залишатися у тіні. Поступово стає ясно, що його інтимні стосунки можуть стати не лише причиною особистих страждань, але й безпосередньо вплинути на успішність його місії та навіть на його життя.

Тепер, коли любов і кар'єра починають перетинатися, Марсіянину доведеться зробити складний вибір: віддатися почуттям і наражати на небезпеку свою таємну роботу чи жертвувати коханням задля безпеки своєї місії та життя інших. Чим більше він намагається втекти від минулого, тим сильніше воно його наздоганяє, ставлячи під сумнів кожен його вибір.