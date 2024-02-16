Фільм про Навального виграв Оскар-2023: що треба знати про цей "документальний бутерброд"
Торік документальний фільм "Навальний" здобув Оскар за найкращу документальну роботу. Тоді на церемонії вручення премії в Лос-Анджелесі була присутня дружина Навального – Юлія. Зі сцени вона заявила, що сподівається на вихід свого чоловіка на волю.
Та даремно сподівалась, оскільки сьогодні, 16 лютого, Олексій Навальний помер у російській колонії. Дізнайтесь в матеріалі, про що фільм та як відреагували українці на перемогу цієї стрічки на Оскар-2023.
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"Навальний" здобув Оскар-2023: про що фільм
Цей фільм розповідає історію росіянина з літа 2020 року, коли його отруїли в Росії, до січня 2021 року, коли він повернувся на рідну землю з Німеччини, де проходив лікування. Деніель Роєр, режисер фільму, зустрічався з російським політиком у німецькому Шварцвальді та спілкувався з ним.
В соціальних мережах фільм схарактеризували як "документальний бутерброд", нагадуючи слова Навального щодо українського Криму. Зазначимо, що документальний фільм "Будинок зі скалок" датсько-українсько-шведського режисера Сімона Леренга Вільмонта також був відзначений у цій номінації.
"Навальний": дивіться онлайн трейлер фільму
Для українців перемога цього фільму служила прикладом того, як іноземні партнери продовжують намагатися знайти "хороших росіян".
У мережі висловлювали обурення, адже у час терору та геноциду росіян над українським народом, у США фільм, який ставить під сумнів територіальну цілісність України (як у випадку, коли Навальний порівняв Крим з "бутербродом"), отримує престижну міжнародну кінопремію.
Після оголошення переможця в номінації на сцену піднялася Навальна, яка сказала про те, що мріє про те, що її чоловік вийде на волю, а Росія знову стане вільною країною.
Та надалі це залишиться лише у мріях, оскільки сьогодні, 16 лютого, стало відомо, що Олексій Навальний помер у російській колонії. А Росія ніколи не стане вільною країною, бо на її совісті завжди будуть мільйони невинних смертей українських дітей, військових та цивільних людей.
Олексій Навальний помер: що відомо
- Навальний помер у російській колонії.
- Як стверджують росЗМІ, Олексію стало погано одразу після прогулянки.
- Лікарі здійснювали заходи реанімації, але "позитивних результатів не отримали". За інформацією російських ЗМІ, у російського політика відірвався тромб.
- Пєсков стверджує, що Путін вже проінформований про смерть росіянина Навального.
- Адвокат російського політика сказав, що "за рішенням сім'ї Олексія Навального я взагалі нічого не коментую. Зараз розбираємось. У середу все було нормально".