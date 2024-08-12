Олена Хохлаткіна назвала відомого актора, якому заздрить: "Він геніальний"

Українська акторка Олена Хохлаткіна висловилась про свого колегу, якому заздрить. Вона схарактеризувала його як людину, що впевнено йде до своєї мети.

Акторка Ольга Хохлаткіна – народна артистка України з чималою фільмографією та кількома нагородами за визначні ролі. Попри це, вона зізналась, що відчуває заздрість до тих людей, талантами яких вона не володіє. Серед них – її колега Олександр Рудинський.

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Заздрю, наприклад, Олександру Рудинському. Тому що він геніальний. Він у своїй природі цій, притаманній лише йому одному. Я знаю, скільки праці це вартує, як він працює, як він наполегливо йде до своєї мрії, своєї мети,

– висловилась Ольга Хохлаткіна.

Актриса додала, що також заздрить своїй доньці Оксані Ждановій. Та багатьом іншим талановитим людям.

Інтерв'ю з Ольгою Хохлаткіною: дивіться відео онлайн

Олександр Рудинський – відомий український актор. Він став популярним після ролі у серіалі "Перші ластівки". За час повномасштабної війни актор зіграв у серіалах "Перші дні", "Зв'язок", фільмі "Лишайся онлайн". Рудинський грає і в театрі, один з його монологів став вірусним у соціальних мережах.

Нещодавно Олександр Рудинський засвітився у прем'єрі від Netflix – серіалі "Декамерон". Він з'явився у трьох серіях та зіграв одноокого бандита.