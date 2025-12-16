Він піддавався терору, – зірка "Кави з кардамоном" шокувала, чому у 2 сезоні не було Адама

Нещодавно відбулася прем'єра другого сезону довгоочікуваного українського серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі". Багатьох українських глядачів обурило те, що у другому сезоні немає польського актора Павла Делонга, який у першому сезоні зіграв роль Адама.

Чимало глядачів зазначають, що без нього серіал уже не той. Однак насправді для цього були вагомі причини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Аліни Доротюк із головною акторкою серіалу Оленою Лавренюк.

Що каже Олена Лавренюк про польського актора Павела Делонга?

Олена Лавренюк розповіла про неприйнятну поведінку польського актора Павла Делонга під час зйомок першого сезону серіалу. За її словами, глядачі настільки захопилися екранною парою та історією кохання, що вона не хотіла говорити про події за лаштунками й руйнувати ілюзію ідеального, вічного почуття, тому тривалий час уникала цієї теми.

Водночас акторка зазначила, що, попри безперечний професіоналізм Делонга як артиста, його поведінка на знімальному майданчику була абсолютно непрофесійною, через що страждали й знімальна група, і актори.

Він піддавався маніпуляціям – я можу навіть сказати, терору. Це могло призвести до повного зупинення знімального процесу, адже Павел не хотів грати сцену так, як вона була написана в сценарії. Це відбувалося день у день, уже під час активного знімального процесу,

– пригадала Олена.

Інтерв'ю Олени Лавренюк: дивіться відео онлайн

Вона розповіла, що йому постійно щось не подобалося, а також він принижував режисера й усю знімальну групу, через що робота на майданчику стала неможливою. За її словами, вже наприкінці зйомок стало зрозуміло, що надалі співпраця з Павлом Делоном є неможливою, хоча під час планування першого сезону команда справді розглядала продовження історії Анни й Адама.

Акторка також зазначила, що у разі повернення Павла Делонга до другого сезону жоден із членів знімальної групи – ні режисери, ані актори – не погодився б знову з ним працювати.

Я маю на увазі, що його поведінка була абсолютно неадекватною, і співпраця з ним стала неможливою,

– каже зірка "Кави з кардамоном".

Олена Лавренюк розповіла, що з Павлом Делонгом був підписаний офіційний договір із чітко прописаними пунктами, зокрема й щодо форс-мажорних обставин, однак актор, за її словами, часто маніпулював цими положеннями, погрожуючи не виходити на знімальний майданчик у разі незгоди з рішеннями команди. Через це знімальній групі доводилося йти на поступки.

Акторка зазначила, що на початку співпраці Делонг поводився відносно спокійно, хоч і був капризним, однак після того, як стало зрозуміло, що перезнімати вже відзнятий матеріал неможливо, його поведінка суттєво змінилася. За її словами, він втручався в сценарій і режисерські рішення, фактично намагаючись перебрати на себе функції сценариста, режисера й продюсера, а згодом навіть висував ультиматуми.

Водночас Лавренюк підкреслила, що з іншими польськими акторами у знімальної групи склалися чудові стосунки, вони й досі підтримують зв'язок і підтримують українців, а багатьом із них було соромно за поведінку Павла Делонга.

Що відомо про акторів "Кави з кардамоном"?