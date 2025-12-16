Он подвергался террору, – звезда "Кофе с кардамоном" шокировала, почему во 2 сезоне не было Адама

Недавно состоялась премьера второго сезона долгожданного украинского сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли". Многих украинских зрителей возмутило то, что во втором сезоне нет польского актера Павла Делонга, который в первом сезоне сыграл роль Адама.

Многие зрители отмечают, что без него сериал уже не тот. Однако на самом деле для этого были веские причины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Алины Доротюк с главной актрисой сериала Еленой Лавренюк.

Что говорит Елена Лавренюк о польском актере Павеле Делонге?

Елена Лавренюк рассказала о неприемлемом поведении польского актера Павла Делонга во время съемок первого сезона сериала. По ее словам, зрители настолько увлеклись экранной парой и историей любви, что она не хотела говорить о событиях за кулисами и разрушать иллюзию идеального, вечного чувства, поэтому долгое время избегала этой темы.

В то же время актриса отметила, что, несмотря на бесспорный профессионализм Делонга как артиста, его поведение на съемочной площадке было абсолютно непрофессиональным, из-за чего страдали и съемочная группа, и актеры.

Он подвергался манипуляциям – я могу даже сказать, террору. Это могло привести к полной остановке съемочного процесса, ведь Павел не хотел играть сцену так, как она была написана в сценарии. Это происходило изо дня в день, уже во время активного съемочного процесса,

– вспомнила Елена.

Она рассказала, что ему постоянно что-то не нравилось, а также он унижал режиссера и всю съемочную группу, из-за чего работа на площадке стала невозможной. По ее словам, уже в конце съемок стало понятно, что в дальнейшем сотрудничество с Павлом Делоном невозможно, хотя при планировании первого сезона команда действительно рассматривала продолжение истории Анны и Адама.

Актриса также отметила, что в случае возвращения Павла Делонга ко второму сезону ни один из членов съемочной группы – ни режиссеры, ни актеры – не согласился бы снова с ним работать.

Я имею в виду, что его поведение было абсолютно неадекватным, и сотрудничество с ним стало невозможным,

– говорит звезда "Кофе с кардамоном".

Елена Лавренюк рассказала, что с Павлом Делонгом был подписан официальный договор с четко прописанными пунктами, в том числе и по форс-мажорным обстоятельствам, однако актер, по ее словам, часто манипулировал этими положениями, угрожая не выходить на съемочную площадку в случае несогласия с решениями команды. Из-за этого съемочной группе приходилось идти на уступки.

Актриса отметила, что в начале сотрудничества Делонг вел себя относительно спокойно, хоть и был капризным, однако после того, как стало понятно, что переснимать уже отснятый материал невозможно, его поведение существенно изменилось. По ее словам, он вмешивался в сценарий и режиссерские решения, фактически пытаясь взять на себя функции сценариста, режиссера и продюсера, а впоследствии даже выдвигал ультиматумы.

В то же время Лавренюк подчеркнула, что с другими польскими актерами у съемочной группы сложились прекрасные отношения, они до сих пор поддерживают связь и поддерживают украинцев, а многим из них было стыдно за поведение Павла Делонга.

