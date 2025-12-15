Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального Прокурора. У матеріалі дізнаєтесь подробиці рішення суду.

Печерський суд залишив під вартою Білоуса: що відомо?

Печерський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою колишнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса до 21 січня 2026 року без права внесення застави.

За словами заступника Генерального прокурора Віктора Логачова, який представляє сторону обвинувачення у суді, у таких справах принциповим є не лише забезпечення невідворотності покарання, а й реальний захист потерпілих.

Саме тому прокурори наполягають на запобіжних заходах, які унеможливлюють будь-який тиск чи втручання у хід правосуддя,

– зазначив Логачов.

У чому звинувачують Андрія Білоуса?

Андрія Білоуса звинувачують у зґвалтуванні та інших формах сексуального насильства одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

ч. 2 ст. 152 ККУ (повторне зґвалтування або вчинене щодо особи через її службові обов'язки),

ч. 3 ст. 152 ККУ (групове зґвалтування або зґвалтування неповнолітньої),

ч. 1 ст. 153 ККУ (сексуальне насильство без проникнення, без добровільної згоди потерпілої).

Сам же колишній директор "Молодого театру" заперечив усі звинувачення, стверджуючи, що нікому не завдав ані фізичної, ані моральної шкоди. За словами Білоуса, усе, що висувають проти нього сьогодні – це "замовна кампанія".