Після болісного розлучення: Олеся Жураківська зізналась, чи вільне її серце

Олеся Жураківська особисто відчула, що таке розчарування у коханні. У її житті був лише один шлюб, але й він виявився нещасливим.

За словами акторки, на початку стосунки були неймовірними, але раптово почалися шалені ревнощі, недовіра та аб'юз. Тому подружжя розлучилося. Зараз Олеся заговорила про те, чи вільне її серце.

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Олеся Жураківська відповіла, чи вільне її серце зараз

Відома українська акторка Олеся Жураківська розкрила деякі аспекти свого особистого життя. На запитання про своє нове кохання акторка відповіла загадково. За словами Олесі, її серце завжди наповнене коханням, проте вона відмовилася розкривати більше деталей.

Ні, у мене не буває вільного серця. Любов, щастя, гроші люблять тишу,

– заінтригувала артистка.

Інтерв'ю Олесі Жураківської: дивіться відео онлайн

Також знаменитість розповіла про своє болісне переживання розлучення з колишнім чоловіком, з яким вони мали стосунки протягом близько п'яти років.

Болюче розлучення Олесі Жураківської: подробиці

За словами Жураківської, останні роки разом з колишнім коханим перетворилися на постійні страждання. Внутрішні зміни дозволили їй зупинити цей цикл насильства.

Не треба гаяти час, дівчата. Як тільки бачите, що не туди воно йде, а, якщо ще агресія, аб'юз, психологічний тиск, себе бережіть, на собі концентруйтеся, будьте егоїстичними. Все у вас буде, будете ви щасливі та виходьте з тих стосунків. Якраз із досвіду з чоловіком я винесла, що ні на кого не треба покладатись, покладатись треба тільки на себе. В цьому я знайшла гармонію і спокій для себе,

– наголосила актриса.

Чоловік сам вирішив завершити стосунки, і вони розлучилися. Акторка, опираючись на свій власний досвід, закликає всіх жінок не залишатися у відносинах, де є насильство, та покладатися лише на себе.