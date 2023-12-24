У будинок зірки популярного серіалу "Різниця у віці" влучив уламок шахеда: фото з місця подій

У ніч на 22 грудня столиця знову зазнала атаки російськими безпілотниками "Шахед". Відтак, осколки влучили у багатоповерхівку в Солом'янському районі, де проживала відома українська актриса Ольга Атанасова, яка знімалася в популярному серіалі "Різниця у віці".

Її квартира знаходиться всього на декілька поверхів нижче від житла ведучого телемарафону Андрія Ковальського, яке вщент зруйноване. На щастя, всі залишились живі.

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Приліт у будинок української акторки

З'ясувалося, що Ольга Атанасова разом з донькою мешкали у багатоповерхівці в Солом'янському районі Києва. Опівночі 22 грудня саме у їхній будинок потрапив уламок від російських дронів. На щастя, жінка з дитиною залишились живі та неушкоджені.

Багато разів було дуже близько, але не так як вчора. Мій дім. Дякую, що живі та цілі,

– наголосила знаменитість.

За словами Ольги, її донька нормально пережила страшну ніч. Водночас актриса додала, що навіть пошкоджене житло та російські атаки не змусять її виїхати за кордон, де вона жила на початку широкомасштабної війни.

"Gornsdorf дуже багато мені дав. Думки. Друзі. Незвичайне для мене життя. Але жодного разу я не пожалкувала. Попри всі обставини. Моє місце тут. Моя робота тут. Я щаслива тут навіть за таких незвичайних обставин", – пояснила Атанасова.

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