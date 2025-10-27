Чим зараз займається Ольга Гришина, яка знялась у серіалі "Центральна лікарня"
- Ольга Гришина працює в Національному академічному театрі імені Лесі Українки та грає у виставах, таких як "Для домашнього огнища" і "Трамвай "Жадання"".
- Гришина зіграла в серіалі "Розтин покаже" та долучилась до вистави "Блискуча ідея", виконуючи роль Маріон.
Ольга Гришина – українська акторка театру і кіно, яка зіграла головну роль у популярному медичному серіалі "Центральна лікарня", що вийшов на екрани у 2016 році. Її героїня – хірургиня Маргарита Главатських, за прихильність якої борються Рустам Агаларов (Ахтем Сеітаблаєв) і Максим Красовський (Марк Дробот).
Хоч прем'єра "Центральної лікарні" відбулась 9 років тому, багато хто досі пам'ятає чудову гру Гришиної та її колег у серіалі. Чим зараз займається акторка, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Чим зараз займається Ольга Гришина?
Ольга Гришина не покинула акторство. Вона працює у Національному академічному театрі імені Лесі Українки. Грає у таких виставах: "Для домашнього огнища", "Трамвай "Жадання"", "Брати", "Хвиля".
Гришина також зіграла судмедекспертку Яну Гончар у серіалі "Розтин покаже". У вересні 2025 року телеканал ICTV2 завершив зйомки 5 сезону, який складатиметься з 24 серій. Дату прем'єри наразі не оголосили.
Нещодавно Ольга повідомила, що долучилась до акторського складу вистави "Блискуча ідея" за п'єсою Себастьєна Кастро. Гришина та Аліса Тункевич виконують роль Маріон.
Що ще відомо про Ольгу Гришину?
- Ольга Гришина народилася 29 червня 1982 року в Києві. Дівчина 12 років присвятила балету, а у 14 років влаштувалась в лікарню санітаркою (її мама – фельдшерка-лаборантка).
- Два роки Гришина навчалась у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", а пізніше вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебаченні імені Івана Карпенка-Карого, який закінчила у 2007 році.
- Ольга дебютувала у кіно у 2002 році. Вона зіграла головну роль у фільмі "Критичний стан" режисера Анатолія Матешка. Акторка також відома за серіалами "Гречанка", "Список бажань", "Маршрути долі", "Проти течії".
- Чоловік Гришиної – актор і режисер Кирило Кашліков. Вони виховують доньку.