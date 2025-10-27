Чем сейчас занимается Ольга Гришина, которая снялась в сериале "Центральная больница"
- Ольга Гришина работает в Национальном академическом театре имени Леси Украинки и играет в спектаклях, таких как "Для домашнего очага" и "Трамвай "Жажда"".
- Гришина сыграла в сериале "Вскрытие покажет" и присоединилась к спектаклю "Блестящая идея", выполняя роль Марион.
Ольга Гришина – украинская актриса театра и кино, сыгравшая главную роль в популярном медицинском сериале "Центральная больница", вышедшем на экраны в 2016 году. Ее героиня – хирург Маргарита Главатских, за благосклонность которой борются Рустам Агаларов (Ахтем Сеитаблаев) и Максим Красовский (Марк Дробот).
Хотя премьера "Центральной больницы" состоялась 9 лет назад, многие до сих пор помнят замечательную игру Гришиной и ее коллег в сериале. Чем сейчас занимается актриса, читайте в материале 24 Канала.
Чем сейчас занимается Ольга Гришина?
Ольга Гришина не покинула актерство. Она работает в Национальном академическом театре имени Леси Украинки. Играет в таких спектаклях: "Для домашнего очага", "Трамвай "Жажда"", "Братья", "Волна".
Гришина также сыграла судмедэксперта Яну Гончар в сериале "Вскрытие покажет". В сентябре 2025 года телеканал ICTV2 завершил съемки 5 сезона, который будет состоять из 24 серий. Дату премьеры пока не объявили.
Недавно Ольга сообщила, что присоединилась к актерскому составу спектакля "Блестящая идея" по пьесе Себастьена Кастро. Гришина и Алиса Тункевич исполняют роль Марион.
Что еще известно об Ольге Гришиной?
- Ольга Гришина родилась 29 июня 1982 года в Киеве. Девушка 12 лет посвятила балету, а в 14 лет устроилась в больницу санитаркой (ее мама – фельдшер-лаборантка).
- Два года Гришина училась в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", а позже поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидении имени Ивана Карпенко-Карого, который закончила в 2007 году.
- Ольга дебютировала в кино в 2002 году. Она сыграла главную роль в фильме "Критическое состояние" режиссера Анатолия Матешко. Актриса также известна по сериалам "Гречанка", "Список желаний", "Маршруты судьбы", "Против течения".
- Муж Гришиной – актер и режиссер Кирилл Кашликов. Они воспитывают дочь.