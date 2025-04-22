Актрисе исполнилось 69 лет. В материале Кино 24 мы рассказываем, где сейчас артистка, как изменилась ее жизнь и удалось ли найти общий язык с родной сестрой Ольгой Сумской.

Смотрите также Чтобы расслабиться с родными: блестящая приключенческая семейная комедия для семейного просмотра

Как изменилась жизнь Натальи Сумской и где сейчас актриса

Наталья Сумская – народная артистка Украины, которая уже более сорока лет не перестает поражать зрителей своим мастерством. Она стала настоящей иконой украинского театра и кино, воплощением глубины, таланта и преданности искусству.

Она признавалась, что сегодня изрядно радуется, когда, стоя на сцене, видит в зале военных. В такие моменты чувствует свое служение театру по-особенному важным.

Театр – как лекарство, как спасение, как терапия. Когда к нам на спектакль приходят военные – для меня это событие. Я чувствую единение, мощный обмен энергией,

– делилась Наталья.

Впрочем, ее жизненный путь не был лишен трудностей. Долгое время отношения с родной сестрой, актрисой Ольгой Сумской, оставались напряженными. Однако, несмотря на все разногласия, сестрам удалось примириться.

Я думаю, что все те недоразумения в прошлом. Пусть Господь нас объединяет ради мира в семье – это самое главное. Наташа – моя вторая мама, хоть бы что там было. Она – моя крестная мама в кино. Я ее очень люблю. Она – невероятная, талантливая, и пусть Господь нас объединяет как можно больше и чаще везде,

– рассказала Сумская младшая.

Сейчас Наталья продолжает работать на сцене на съемочных площадках. Она остается верной сцене театра имени Ивана Франко, где ее спектакли собирают аншлаги.