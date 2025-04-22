Акторці виповнилось 69 років. У матеріалі Кіно 24 ми розповідаємо, де зараз артистка, як змінилось її життя та чи вдалось знайти спільну мову із рідною сестрою Ольгою Сумською.

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Як змінилось життя Наталії Сумської та де зараз акторка

Наталя Сумська – народна артистка України, яка вже понад сорок років не перестає вражати глядачів своєю майстерністю. Вона стала справжньою іконою українського театру та кіно, втіленням глибини, таланту й відданості мистецтву.

Вона зізнавалась, що сьогодні неабияк радіє, коли, стоячи на сцені, бачить у залі військових. У такі моменти відчуває своє служіння театру по-особливому важливим.

Театр – як ліки, як рятунок, як терапія. Коли до нас на виставу приходять військові – для мене це подія. Я відчуваю єднання, потужний обмін енергією,

– ділилася Наталя.

Втім, її життєвий шлях не був позбавлений труднощів. Тривалий час стосунки з рідною сестрою, акторкою Ольгою Сумською, залишалися напруженими. Проте, попри всі розбіжності, сестрам вдалося примиритися.

Я думаю, що всі ті непорозуміння в минулому. Нехай Господь нас єднає заради миру в родині – це найголовніше. Наталка – моя друга мама, хоч би що там було. Вона – моя хресна мама в кіно. Я її дуже люблю. Вона – неймовірна, талановита, і нехай Господь нас єднає якомога більше і частіше скрізь,

– розповіла Сумська молодша.

Наразі Наталія продовжує працювати на сцені на знімальних майданчиках. Вона залишається вірною сцені театру імені Івана Франка, де її вистави збирають аншлаги.