Хотя премьера "Центральной больницы" состоялась 9 лет назад, многие до сих пор помнят замечательную игру Гришиной и ее коллег в сериале. Чем сейчас занимается актриса, читайте в материале 24 Канала.

Чем сейчас занимается Ольга Гришина?

Ольга Гришина не покинула актерство. Она работает в Национальном академическом театре имени Леси Украинки. Играет в таких спектаклях: "Для домашнего очага", "Трамвай "Жажда"", "Братья", "Волна".

Ольга Гришина в спектакле ""Для домашнего очага" / Фото театр им. Леси Украинки

Гришина также сыграла судмедэксперта Яну Гончар в сериале "Вскрытие покажет". В сентябре 2025 года телеканал ICTV2 завершил съемки 5 сезона, который будет состоять из 24 серий. Дату премьеры пока не объявили.

Ольга Гришина в сериале "Вскрытие покажет" / Фото ICTV

Недавно Ольга сообщила, что присоединилась к актерскому составу спектакля "Блестящая идея" по пьесе Себастьена Кастро. Гришина и Алиса Тункевич исполняют роль Марион.

Ольга Гришина и Алиса Тункевич / Фото из инстаграма "Блестящая идея"

Что еще известно об Ольге Гришиной?