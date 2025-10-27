Хоч прем'єра "Центральної лікарні" відбулась 9 років тому, багато хто досі пам'ятає чудову гру Гришиної та її колег у серіалі. Чим зараз займається акторка, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Чим зараз займається Ольга Гришина?

Ольга Гришина не покинула акторство. Вона працює у Національному академічному театрі імені Лесі Українки. Грає у таких виставах: "Для домашнього огнища", "Трамвай "Жадання"", "Брати", "Хвиля".

Ольга Гришина у виставі ""Для домашнього огнища" / Фото театр ім. Лесі Українки

Гришина також зіграла судмедекспертку Яну Гончар у серіалі "Розтин покаже". У вересні 2025 року телеканал ICTV2 завершив зйомки 5 сезону, який складатиметься з 24 серій. Дату прем'єри наразі не оголосили.

Ольга Гришина у серіалі "Розтин покаже" / Фото ICTV

Нещодавно Ольга повідомила, що долучилась до акторського складу вистави "Блискуча ідея" за п'єсою Себастьєна Кастро. Гришина та Аліса Тункевич виконують роль Маріон.

Ольга Гришина та Аліса Тункевич / Фото з інстаграму "Блискуча ідея"

Що ще відомо про Ольгу Гришину?