Хоч прем'єра "Центральної лікарні" відбулась 9 років тому, багато хто досі пам'ятає чудову гру Гришиної та її колег у серіалі. Чим зараз займається акторка, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Чим зараз займається Ольга Гришина?
Ольга Гришина не покинула акторство. Вона працює у Національному академічному театрі імені Лесі Українки. Грає у таких виставах: "Для домашнього огнища", "Трамвай "Жадання"", "Брати", "Хвиля".
Ольга Гришина у виставі ""Для домашнього огнища" / Фото театр ім. Лесі Українки
Гришина також зіграла судмедекспертку Яну Гончар у серіалі "Розтин покаже". У вересні 2025 року телеканал ICTV2 завершив зйомки 5 сезону, який складатиметься з 24 серій. Дату прем'єри наразі не оголосили.
Ольга Гришина у серіалі "Розтин покаже" / Фото ICTV
Нещодавно Ольга повідомила, що долучилась до акторського складу вистави "Блискуча ідея" за п'єсою Себастьєна Кастро. Гришина та Аліса Тункевич виконують роль Маріон.
Ольга Гришина та Аліса Тункевич / Фото з інстаграму "Блискуча ідея"
Що ще відомо про Ольгу Гришину?
- Ольга Гришина народилася 29 червня 1982 року в Києві. Дівчина 12 років присвятила балету, а у 14 років влаштувалась в лікарню санітаркою (її мама – фельдшерка-лаборантка).
- Два роки Гришина навчалась у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", а пізніше вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебаченні імені Івана Карпенка-Карого, який закінчила у 2007 році.
- Ольга дебютувала у кіно у 2002 році. Вона зіграла головну роль у фільмі "Критичний стан" режисера Анатолія Матешка. Акторка також відома за серіалами "Гречанка", "Список бажань", "Маршрути долі", "Проти течії".
- Чоловік Гришиної – актор і режисер Кирило Кашліков. Вони виховують доньку.