Сумська показала останнє повідомлення від Руслани Писанки: "Писала про операцію"

Ольга Сумська важко переживає смерть подруги та колеги Руслани Писанки. Актриса підозрює, що у Писанки були серйозні проблеми зі здоров’ям, про які вона нікому не розповідала. До того ж Сумська поділилася приватним повідомленням від Руслани зі своїми підписниками.

В інстаграмі зірка показала останнє повідомлення від Руслани, в якому йшлося про операцію на ногу. Писанка писала, що мріє якнайскоріше видужати та повернутися на сцену.

До теми "Тримали інтригу": перед смертю Руслана Писанка знялася у фільмі Наталки Ворожбит "Демони"

Ольга Сумська показала останнє повідомлення від Писанки

Олю, мрію і в житті, і на сцені носитися з колишньою спритністю. Прагну до цього,

– написала зірка.



Останнє повідомлення Писанки Ользі Сумській / Скриншот зі сторіс актриси

За словами Сумської, це було останнє повідомлення від колеги. Ймовірно, йдеться про операцію на ногу, яку зірці зробили на початку 2022 року. Тоді трапилася неприємна ситуація, Писанка впала на сцені й підвернула ногу. Згодом її прооперували.

Як так? Руся, ти повинна була повернутися на сцену,

– поділилася у сторіс Сумська.

Руслана Писанка померла: коротко про головне

Відома українська ведуча та актриса померла від важкої хвороби на 57 році життя. Це сталося у Німеччині після операції. Як зазначив близький друг Писанки Владислав Горянський, лікарі зробили операцію, їй ставало краще. Однак, вночі 19 липня стан здоров'я акторки різко погіршився. "Днями їй зробили операцію, яка минула успішно. Два дні тому я з нею розмовляв, вона була весела, все начебто було нормально і не віщувало такої трагедії. А сьогодні вночі їй стало погано і все", – сказав актор.

Руслана Писанка прожила творче життя. Вона знялася у чимало фільмах, серіалах та різних телешоу. Її колеги не можуть повірити в те, що Русі більше немає. У соцмережах вони з теплом згадують завжди веселу Писанку.

Читайте також Завжди весела: життя Руслани Писанки у фотографіях

Ольга Сумська важко переживає втрату Руслани

Сумська зазначила, що спілкувалася з акторкою два тижні тому, навіть планували разом участь у виставі. "Немає сил повірити в цю страшну новину. Руся розповідала мені, як ховала маму по вайберу, бо вона вже була тоді в Німеччині, як бомбили Гореничі, як вони виїхали з Києва світ заочі… Вона співчувала мені щодо втрати нашої мами у лютому", – написала зірка.

Крім цього, Руслана розповідала Ользі про операцію на нозі, яку вона зламала до війни, і як лікарі збирали її по шматочках.

Скільки років ми разом в театральній антрепризі, скільки зіграно прекрасних вистав! Більш харизматичної актриси й особистості важко уявити. Ми могли говорити годинами про все,

– згадує Сумська.

Актриса доповнила, що Руслана завжди була усміхнена на публіці, тому ніхто не знав про її біль. "Руся дуже важко пережила смерть брата декілька років тому, він був прекрасним кінооператором, потім операція на серці у мами… Я бачила, як їй важко, але вона не подавала знаку. Ніхто не знав про її біль. На публіці - це завжди феєрверк емоцій, чарівності, таланту і доброго гумору. Я раділа за Русю, коли її затвердили на плюсах ведучою програми "Твій день". Милувалась нею в кадрі, я знала, наскільки для неї це було важливо – повернутися на ТБ", – написала вона.

Ця страшна новина про її втрату приголомшила всю країну, мільйони прихильників Руслани. Прощавай, наша Русланочко!,

– підсумувала Ольга.

Також Сумська показала останнє фото разом з Писанкою в студії.



Ольга Сумська і Руслана Писанка / Фото з інстаграму акторки